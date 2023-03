Sin la actual política de seguridad habría un "narco Estado", justifica AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que se diga que en el país no se atiende el problema del narcotráfico como señalan legisladores de Estados Unidos.

"Si no se atendiera, México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que sin la actual política de seguridad habría un "narco Estado" como pasó en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

"Eso ya no existe en nuestro país, aquí hay una auténtica democracia, el gobierno es del pueblo no de las élites pilóricas".

Criticó que con la administración calderonista las agencias de seguridad de Estados Unidos como la DEA entraban a México sin pedir permiso y se metían hasta la cocina.

"Es más, ellos manejaban hasta la Secretaría de Marina y ¿cuál fue el resultado? más asesinatos, más asociación delictuosa entre funcionarios de México y Estados Unidos con el crimen organizado, no vamos a seguir con esa política".