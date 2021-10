Sin largas filas, Kiosco de Covid en CDMX

El kiosco de pruebas rápidas para detectar el Covid-19, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, no tuvo largas filas de personas como en semanas anteriores, los que asistían buscaban descartar estar infectados antes de viajar, irse a vacunar y pocos por algún síntoma del virus.

Mariana Vilchis, dijo que tenían tos hace unos días, pero decidió realizarse la prueba rápida, la cual salió negativa, para descartar la presencia del virus debido a que este jueves acudió a recibir su segunda dosis de AstraZeneca en la Biblioteca Vasconcelos.

"Dos doctores me recomendaron realizarme la prueba ya que si era positiva a Covid y me vacunaba mis síntomas se iban a maximizar. Lo hago de manera precautoria", añadió que los jóvenes y adultos que acudan a los centros de vacunación deberían hacerse una prueba rápida para evitar otra ola de contagios.

Se recorrió el kiosco de salud de la explanada Cuauhtémoc y pudo observar a menos de 15 personas que ya se encontraban formadas antes de que iniciaran la aplicación de pruebas rápidas.

Entre los asistentes estaba un menor de 12 años, acompañado por sus padres, debido a que estuvo en contacto con una persona contagiada a Covid-19, pero que tenía que volar con sus padres a otro país.

"Viajamos al extranjero, pero nos piden la prueba además que estuvimos cerca de una persona positiva, por fortuna salimos negativos pero creo que es una advertencia pues (la pandemia) aún no termina. Las autoridades dicen que estamos en semáforo verde pero siguen y siguen los contagios y a mi hijo pues sigue esperando la vacuna y tal vez lo vacunemos aprovechando el viaje", dijo Luisa, madre del menor.

Raúl comentó que tuvo tos, pérdida del olfato y escurrimiento nasal pero que en una primera prueba hace una semana se realizó una prueba en un laboratorio privado pero salió negativa, sin embargo su médico le solicitó otro test para descartar el virus.

"Salí positivo pero los doctores (que me atendieron) me informan que puede ser que no he cumplido los 15 días del desarrollo de la enfermedad, pero yo ya me siento mejor. Mi médico me recomendó que solo espere dos o tres días para recuperar mis actividades normales. (...) Sí, estoy vacunado con las dos dosis y tal vez eso me ayudó a no ponerme grave".

Alrededor de las 11:00 de la mañana el kiosco de salud estaba desértico, pese que en junio la explanada se encontraba repleta de personas buscando realizarse la prueba para detectar el Covid-19.

El pasado viernes, la titular de Sedesa, Oliva López Arellano dijo que los kioscos de pruebas se van a ir retirando progresivamente, y se van a mantener los Centros de Salud como opciones para la toma de muestras para Covid-19.

Ayer jueves se comenzó con el retiro de kioscos de pruebas rápidas Covid-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que los primeros dos macro kioscos que concluirán actividades este jueves serán los que están ubicados en San Andrés Totoltepec, Alcaldía de Tlalpan y el de la Preparatoria Ricardo Flores Magón, en Coyoacán.

Cabe mencionar que actualmente, se cuenta con 16 macro kioscos y 117 centros de salud en donde se toman diariamente alrededor de 6 mil pruebas rápidas y se detectan alrededor de 350 personas positivas a Covid-19, que significa un 6 % de positividad del total de pruebas realizadas.

El retiro de kioscos se debe a la disminución en la demanda de toma de muestras para pruebas rápidas Covid-19, ya que en las últimas 11 semanas ha ido a la baja, de acuerdo con la dependencia capitalina.