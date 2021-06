Sin “pluris”, habrían quedado sin curul Moreira, Creel, Chertorivsky... (VIDEO)

Políticos como Rubén Moreira, Ildefonso Guajardo, Santiago Creel, Mariana Gómez del Campo, Salomón Chertorivsky, entre otros, llegarán a San Lázaro por la vía plurinominal, es decir, sin ser votados directamente, para conformar la oposición más clara frente a Morena y sus aliados, el PT y Verde Ecologista. Estos personajes, algunos de ellos polémicos, que integrarán la LXV Legislatura no habrían logrado un escaño en la pasada elección si la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone eliminar a los “pluris”, se hubiera discutido y modificado previamente.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), de los 500 diputados que integran San Lázaro, 200 llegarán por el principio de Representación Proporcional (plurinominales), es decir, sin ser electos por votación directa sino por el porcentaje de votos que tuvo su partido en la elección. Por ejemplo, Morena, que fue el órgano político más votado en la pasada elección con 16 millones 759 mil 917 de sufragios (34.13 por ciento) sería el que más escaños pluris tendría; le seguiría Acción Nacional (PAN) con 8 millones 969 mil 288 (18.26 por ciento); y el Revolucionario Institucional (PRI) con 8 millones 715 mil 899 (17.75 por ciento).

Después quedarían Movimiento Ciudadano (MC) con 3 millones 449 mil 982 votos (7.03 por ciento); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con 2 millones 670 mil 997 votos (5.44 por ciento); el de la Revolución Democrática (PRD) con 1 millón 792 mmil 700 votos (3.65 por ciento); el Partido del Trabajo (PT) con 1 millón 594 mil 828 votos (3.25 por ciento); Partido Encuentro Social (PES) con 1 millón 352 mil 544 votos (2.75 por ciento); Fuerza por México con 1 millón 217 mil 084 votos (2.48 por ciento); y Redes Sociales Progresistas con 868 mil 515 sufragios (1.77 por ciento).

Es decir, la distribución de los 200 diputados plurinominales que conformarán la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, que entrará en funciones el 1 de septiembre, se definirá de acuerdo a los votos que obtuvieron a más tardar el 23 de agosto una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva todas las impugnaciones. Pero mientras llega ese día, los partidos que integran la alianza “Va por México” (PAN-PRI-PRD), la oposición más clara en la próxima legislatura, hará frente a Morena con políticos que formaron parte de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, así como exgobernadores y expresidentes municipales con una larga trayectoria marcada, en algunos casos, por episodios polémicos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que habrá tres reformas constitucionales que enviará a la Cámara de Diputados una vez que comience la nueva Legislatura: una es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); otra es la Reforma Electoral, que revisa al INE y la composición del Congreso para eliminar los legisladores plurinominales; y una tercera que afianza la Guardia Nacional.

Sobre la Reforma Electoral su propuesta es reducir el número de diputados y senadores y que ambas cámaras se integraran sólo por el principio de mayoría relativa, es decir, los que eligen los ciudadanos con su voto, y eliminar los 200 diputados y 32 senadores plurinominales o de representación popular para “garantizar la democracia”.

“¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en la de Senadores. Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena”, propuso el Presidente.

De acuerdo con analistas, la figura de los plurinominales, que en un inicio sirvió para darle representación a los partidos pequeños, se ha ido deformando al grado de incluir en estas listas a personajes con un pasado político cuestionable que nunca hubieran obtenido un escaño si su nombre apareciera en la boleta electoral.

“Tengamos en cuenta de que esta vía de representación se creó para darle cabida a la oposición dentro del Congreso antes de 1977, la primera bancada de oposición fuerte de izquierda fue en el año 79 y fue por la vía plurinominal, pero poco a poco esta modalidad se ha ido convirtiendo en una especie de premios para cierto tipo de personajes que no llegarían por vía uninominal”, dijo en entrevista el maestro Edwin Enriquez Ramírez Lemus, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

Para el académico, el hecho de plantear una nueva Reforma Electoral para disminuir los legisladores por esta vía generará un intenso debate, pues los plurinominales favorecen siempre al partido mayoritario, que ahorita es Morena, pero en el pasado fueron el PRI o el PAN.

El cambio de la Cámara Baja también reconfigurará las relaciones de poder en el Congreso de la Unión. Por ejemplo, Morena y sus aliados alcanzarían juntos la mayoría absoluta (251 escaños de 500) que sirve para controlar los procesos legislativos ordinarios, pero para tener una mayoría calificada, que corresponde a cuando menos dos terceras partes de la Cámara Baja (334 de 500 diputaciones), el partido del Presidente tendría que hacer alianzas con otras fuerzas políticas. Esto sólo si se pretende cambiar o reformar la Constitución.

En los próximos meses, los nuevos legisladores tendrán en sus manos la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que determinará el gasto público y así, la estrategia de inversión en proyectos gubernamentales como lo son el Tren Maya y el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

SinEmbargo muestra un breve perfil de algunos de los diputados de la oposición que llegarán a San Lázaro.

LOS PLURIS DEL PRI

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, que será la tercera fuerza en el Congreso, arribarán por vía plurinominal los siguientes personajes:

–Rubén Ignacio Moreira Valdés

Fue reelecto vía plurinominal para formar parte de la bancada priista en la próxima Legislatura. En 2007, fue electo como presidente del comité estatal del PRI y dos años después se convirtió en Diputado federal de Coahuila, puesto en el que se quedó poco tiempo, ya que se postuló en 2010 para ocupar el cargo que dejó su hermano Humberto, la gubernatura del estado, mismo que asumió el 1 de diciembre de 2011.

Durante su mandato, la megadeuda de Coahuila —de 36 mil 509 millones de pesos— heredada por Humberto, la incrementó cuatro por ciento situándose en 38 mil 008 millones de pesos.

–Ismael Hernández Deras

Gobernador de Durango de 2004 a 2010, Hernández fue reelecto por la vía plurinominal en la pasada elección y formará parte de la bancada priista en la próxima Legislatura. Cuando gobernó Durango, el político fue blanco de múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito, por dejar una deuda pública inexplicable y por supuestamente encubrir a miembros del crimen organizado. En ese periodo, los partidos PAN, PRD, que ahora se unieron en alianza con el PRI, y Convergencia (ahora Movimiento Ciudadano) lo acusaron además de fraude electoral y tráfico de armas.

Sin embargo, las acusaciones en su contra no prosperaron y en 2014 los legisladores concluyeron, en fast track, que no había “elementos que presuman la existencia o comisión de irregularidades o actos susceptibles de faltas vinculadas con presuntos actos ilícitos”.

–Rafael Alejandro Moreno Cárdenas

Es el dirigente nacional del PRI desde agosto de 2019. Fue Gobernador de Campeche y llegó al PRI en busca de iniciar una nueva etapa en el partido: “Quiero que mi presidencia marque el inicio de una nueva etapa en el partido”, señaló Moreno Cárdenas durante su discurso de toma de posesión.

Sin embargo, “Alito”, como también se le conoce, llevó al PRI a perder en esta elección ocho de las 12 gubernaturas que tenía en juego y ahora sólo gobernará en cuatro entidades: Estado de México, Hidalgo, Coahuila y Oaxaca.

–Carolina Viggiano Austria

La actual Secretaria General del partido llegará a San Lázaro el próximo 1 de septiembre junto con su esposo, el exgobernador Rubén Moreira. Cuando contendió por la dirigencia del PRI, en fórmula con Alejandro Cárdenas, recibió críticas por parte de otros priistas que competían por la dirigencia como Ivonne Ortega, hoy militante de MC, por irregularidades en su campaña.

–Ildefonso Guajardo Villareal

El exsecretario de Economía de Enrique Peña Nieto regresará a la vida política luego de meses de silencio. El PRI lo postuló por la vía plurinominal a pesar de que fue mencionado en los casos de presunta corrupción que recaen sobre quien fue compañero de Gabinete, Emilio Lozoya Austin.

De acuerdo con una investigación de la Unidad de Datos de SinEmbargo, Guajardo Villarreal es uno de los funcionarios públicos que en la administración de Peña Nieto acumularon más riqueza: en 2015 reportó ingresos por actividad financiera y “otros”, por un monto de 796.3 mil pesos, mientras que el monto de sus posesiones fue por un total de 19.2 millones de pesos.

A inicios del sexenio, Ildefonso Guajardo Villarreal ya tenía dos casas, dos departamentos y un terreno pagados de contado. En mayo de 2018 declaró tener la misma cantidad de bienes muebles (sin contar una casa heredada que dejó de declarar en 2017). También tenía tres vehículos –que vendió a lo largo de los años– y diversas obras de arte y muebles que, hasta 2015, estaban valorados en 1.8 millones de pesos.

LA LISTA DE LOS PANISTAS

Por el PAN, partido que será la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados llegarán por la vía plurinominal:

–Santiago Creel Miranda

El exsecretario de Gobernación de Vicente Fox llegará al Congreso en septiembre próximo. Es panista desde 1999, según el Sistema de Información Legislativa (SIL). Es un político que fue escalando desde su primer puesto importante como funcionario público, cuando fue Consejero ciudadano del entonces Instituto Federal Electoral entre 1994 y 1996.

Creel es un personaje polémico en la política mexicana. El hombre que asegurara que la ciudadanía ya estaba harta del “sistema corrupto y autoritario” en 2006, a los dos años fue denunciado por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por conceder seis permisos “discrecionales” para instalar 206 salas de sorteos y 176 centros de apuestas en 2005, unos días antes de abandonar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Entre los beneficiarios, acusaron, estaban Televisa y algunos familiares suyos.

Sobre el caso, “la autoridad ministerial en el año 2008, determinó el no ejercicio de la acción penal por no haber ningún delito que perseguir”.

–Mariana Gómez del Campo Gurza

Gómez del Campo, quien en un inicio figuraba como suplente de su tía, Margarita Zavala, en la Cámara de Diputados, ahora llegará al Congreso por la vía plurinominal, pues ocupará el lugar de la exprimera Dama una vez que ésta ganó en el Distrito 10. La panista ha ocupado diversos cargos dentro del partido como el de Secretaria de Asuntos Internacionales, y como legisladora ocupó un curul en el Senado de 2012 al 2018. Recientemente ha protagonizado diversas polémicas por algunas de sus publicaciones consideradas clasistas en redes sociales. Pero en 2009 un suceso la colocó en la mira por su parentesco con una de las presuntas responsables del incendio de la guardería ABC que mató a 49 niños.

A los pocos días del incendio, una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad arrojó que Marcia Matilde Gómez del Campo era socia fundadora de la Guardería ABC. Jamás se le vio en el lugar de la tragedia. Ni ante medios. Ni frente a los padres, cuyo duelo cumplió un día antes de la elección 12 años. Su familia ha estado vinculada al altruismo en la región: es hija de Marcia Tonella Luken, representante legal de la Institución de Asistencia Privada “Sociedad de Damas de la Caridad” y del empresario Roberto Gómez del Campo Laborín, tío en línea directa de Mariana Gómez del Campo.

En el año 2016 Marcia Matilde Gómez del Campo, que enfrentaba un juicio por los delitos de homicidio y lesiones dolosas, fue absuelta, de acuerdo con los padres integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. A pesar de no tener relación directa en el incendio, Mariana siempre ha sido cuestionada en este caso.

–Jorge Romero Herrera

Romero es otro de los diputados plurinominales que llegarán a San Lázaro con una larga trayectoria envuelta en polémicas. Gobernó la Alcaldía Benito Juárez de 2012 a 2015. Y fue en el ocaso de su gestión en que la denuncia de un proveedor de la demarcación capitalina, al que los funcionarios panistas pedían “moche” del 30 por ciento sobre los contratos que le eran otorgados frecuentemente mediante falsas licitaciones, lo involucró directamente.

Entre los “encargos” que recibió Javier Salas Zepeda, el contratista, se contaron materiales promocionales para el propio Romero Herrera y, a petición expresa de éste, mantas de apoyo a la reelección del entonces dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, quien se habría visto también beneficiado de la corrupción. La denuncia fue hecha durante el noticiero de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, en mayo de ese 2015, el último año de Romero en la Benito Juárez.

En noviembre de 2017, dos meses después del sismo, SinEmbargo reportó que, desde 2013, Romero tenía conocimiento sobre al menos 209 obras ilegales en la Benito Juárez, una de las alcaldías más afectadas por el movimiento telúrico.

DE LA LISTA DE PLURIS A LA CONTIENDA

Otros dos políticos que estaban contemplados en la lista de plurinominales del PAN, pero que ganaron por el principio de mayoría relativa son Margarita Zavala y Gabriel Quadri.

–Margarita Zavala Gómez del Campo

Es licenciada en Derecho. En los años ochenta ingresó a las juventudes del PAN, donde conoció al que sería su marido, Felipe Calderón. Posteriormente fue elegida Diputada local en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México (1994-1997) y diputada en el Congreso de la Unión (2003-2006).

Cuando Felipe ocupó Los Pinos, ella presidió el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Luego intentó ganar la presidencia en 2018 como candidata independiente, pero declinó porque ninguna encuesta la favorecía; luego quiso fundar el partido político México Libre, pero no cumplió los requisitos estipulados por el Instituto Nacional Electoral.

Luego de negociaciones, Calderón logró que el PAN le abriera las puertas para una candidatura y aunque se encontraba en la lista de los candidatos plurinominales del blanquiazul, Margarita ganó, por primera vez en su carrera, por el principio de mayoría.

–Gabriel Quadri de la Torre

En 2012 fue candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza, hoy extinto. Antes de la elección, no tenía ninguna otra actividad política más que sus tuits en contra del Gobierno de López Obrador y del país en general que generaron polémicas, por ejemplo, un tuit de enero de 2019 en el que aseguró que “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente…”. En esta elección, Quadri ganó en las urnas su curul en San Lázaro al vencer a políticos como Pablo Gómez de Morena, aunque también figuraba en la lista de pluris.

LOS OTROS PLURIS

–Por parte del PRD llegará por la vía plurinominal Luis Espinosa Cházaro, un político con una amplia trayectoria en la izquierda y quien se perfila para ser coordinador del Sol Azteca en San Lázaro.

Espinoza Cházaro, nacido en Guadalajara en 1974, es licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Contemporáneos de Querétaro y tiene un postgrado en Administración de Economía por el Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con una investigación publicada en este medio en 2015, el político gusta de los autos de lujo y en ese entonces se sabía que poseía un restaurante en Polanco. En un tiempo fue cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

–Agustín Basave Benitez, las exgobernadoras Ivonne Ortega (Yucatán, 2007–2012) y Amalia García (Zacatecas, 2004–2010), y Salomón Chertorivsky llegarán a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal abanderados por Movimiento Ciudadano.

Chertorivsky, quien fuera titular de la Secretaría de Salud con Felipe Calderón, estuvo en la boleta en la elección del 6 de junio, pero perdió frente a Margarita Zavala. Ambos contendían en por una diputación en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Pese a su derrota, el político ocupará un curul en San Lázaro, pues MC también incluyó su nombre en la lista de los plurinominales.