Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM

La explanada de la Biblioteca Central de la UNAM lució vacía, luego de que nadie atendió la convocatoria de la Generación Z para la marcha prevista para este jueves a las 10:00 horas.

Alrededor de las 09:30 horas, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades y algunos medios de comunicación que esperaban la presencia de los manifestantes.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha pretendía agrupar a estudiantes y ciudadanos en una protesta pacífica, cuyo punto de partida era el mural de la Biblioteca Central para concluir en la Torre de Rectoría.

"Levantemos la voz con respeto, unión y fuerza. Nuestra generación tiene algo que decir y este es el momento", se leía.

En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL consultó a diversos estudiantes, quienes afirmaron que desconocían la convocatoria y sostuvieron que dicho movimiento era ajeno.

Además, constató que personal de seguridad tenía conocimiento de la concentración, pero al corte de las 11:40 horas no se registró presencia de ningún participante.