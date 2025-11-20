logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM

La explanada de la Biblioteca Central amaneció vacía y estudiantes dijeron desconocer la protesta

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 01:05 p.m.
A
Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM

La explanada de la Biblioteca Central de la UNAM lució vacía, luego de que nadie atendió la convocatoria de la Generación Z para la marcha prevista para este jueves a las 10:00 horas.

Alrededor de las 09:30 horas, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades y algunos medios de comunicación que esperaban la presencia de los manifestantes.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha pretendía agrupar a estudiantes y ciudadanos en una protesta pacífica, cuyo punto de partida era el mural de la Biblioteca Central para concluir en la Torre de Rectoría.

"Levantemos la voz con respeto, unión y fuerza. Nuestra generación tiene algo que decir y este es el momento", se leía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL consultó a diversos estudiantes, quienes afirmaron que desconocían la convocatoria y sostuvieron que dicho movimiento era ajeno.

Además, constató que personal de seguridad tenía conocimiento de la concentración, pero al corte de las 11:40 horas no se registró presencia de ningún participante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM
Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM

Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM

SLP

El Universal

La explanada de la Biblioteca Central amaneció vacía y estudiantes dijeron desconocer la protesta

Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre
Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar: estas letras reciben pago hoy 20 de noviembre

SLP

El Universal

Banco Bienestar deposita a beneficiarias con apellidos iniciados en L, M, N, Ñ, O, P y Q

Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte
Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte

Periodista revive pesquisa que derribó a Javier Duarte

SLP

El Universal

Víctor Hugo Arteaga ve poco probable la liberación del exgobernador

Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo
Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo

SLP

El Universal

"El Licenciado" planeó la ejecución y rutas de escape bajo órdenes de "R1", ligado al CJNG