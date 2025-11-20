Sin respuesta: marcha de la Generación Z no reúne participantes en la UNAM
La explanada de la Biblioteca Central amaneció vacía y estudiantes dijeron desconocer la protesta
La explanada de la Biblioteca Central de la UNAM lució vacía, luego de que nadie atendió la convocatoria de la Generación Z para la marcha prevista para este jueves a las 10:00 horas.
Alrededor de las 09:30 horas, el campus central de Ciudad Universitaria lucía apenas con algunos estudiantes que se dirigían a sus facultades y algunos medios de comunicación que esperaban la presencia de los manifestantes.
De acuerdo con la convocatoria, la marcha pretendía agrupar a estudiantes y ciudadanos en una protesta pacífica, cuyo punto de partida era el mural de la Biblioteca Central para concluir en la Torre de Rectoría.
"Levantemos la voz con respeto, unión y fuerza. Nuestra generación tiene algo que decir y este es el momento", se leía.
En un recorrido realizado, EL UNIVERSAL consultó a diversos estudiantes, quienes afirmaron que desconocían la convocatoria y sostuvieron que dicho movimiento era ajeno.
Además, constató que personal de seguridad tenía conocimiento de la concentración, pero al corte de las 11:40 horas no se registró presencia de ningún participante.
