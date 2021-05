"Sin temor ante 'guerras sucias' porque pueblo ya no es manipulable", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay nada que temer ante las "campañas negras" o "guerras sucias" en su contra porque el pueblo ya no es susceptible de manipulaciones.

"No hay nada que temer las guerras sucias ya no funcionan porque el pueblo de México es muy consciente, muy despierto y avivado, no es susceptible de manipulación".

En su conferencia de presa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo lamentó que se gaste dinero "a lo tonto" porque las empresas o publicistas cobran mucho, pero esas estrategias ya no funcionan.

"Yo no debería dar consejos, pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar y recomendar que eso ya no funciona y suele revertirse tiene efecto de bumerang, porque la gente está muy avispada y muy consciente".

El presidente fue cuestionado sobre una campaña del PRI que se difunde en redes y propaganda partidista, donde trabajan los estrategas políticos y de comunicación Antonio Sola y Vladimir de la Torre.

El mandatario señaló que el más importante en los últimos años ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad de un pueblo cambia todo y el pueblo de México está en la vanguardia en el mundo, es de los pueblos más politizados.

"No lo han entendido algunos que piensa que con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse, ya no, ya es otra realidad".