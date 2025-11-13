logo pulso
Nacional

Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin

Policías, Ejército, Guardia Nacional y Marina vigilarán plazas comerciales en todo el estado para garantizar compras seguras

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 09:02 a.m.
A
Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin

ULIACÁN, Sin.- Una fuerza de diez mil elementos de las corporaciones policiacas municipales, estatales, federales, elementos del ejército y la Guardia Nacional vigilarán las principales zonas comerciales en el estado con motivo de "El Buen Fin" a celebrarse entre los días del jueves 13 al lunes 17 de este mes.

En reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, de la Secretaría de Economía del Estado y representantes de las diversas empresas comerciales se diseñó el operativo de vigilancia, sobre todo donde se ubican las más grandes plazas comerciales en el estado.

Wendy Paola Hernández, subsecretaria de Economía del estado, externó que se contará con un despliegue de las fuerzas federales, estatales y municipales, con lo que se busca dar tranquilidad a la sociedad para que salga a realizar sus compras a los diversos establecimientos.

Las diversas autoridades invitaron a la población a usar en forma responsable las líneas de emergencia, ya que cada caso que se presente se va a atender con rapidez, de acuerdo con la competencia de los posibles delitos o alteraciones a la paz pública que se puedan presentar durante la celebración de "El Buen Fin".

Se adelantó que en la ciudad de Mazatlán, la fuerza de seguridad que va a brindar tranquilidad a la población estará formada por mil 500 elementos de seguridad municipal, elementos de la Estatal Preventiva, ejército, la Guardia Nacional y Marina.

Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin
Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin

Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin

SLP

El Universal

Policías, Ejército, Guardia Nacional y Marina vigilarán plazas comerciales en todo el estado para garantizar compras seguras

