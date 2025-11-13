Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin
Policías, Ejército, Guardia Nacional y Marina vigilarán plazas comerciales en todo el estado para garantizar compras seguras
ULIACÁN, Sin.- Una fuerza de diez mil elementos de las corporaciones policiacas municipales, estatales, federales, elementos del ejército y la Guardia Nacional vigilarán las principales zonas comerciales en el estado con motivo de "El Buen Fin" a celebrarse entre los días del jueves 13 al lunes 17 de este mes.
En reunión con autoridades de los tres niveles de gobierno, de la Secretaría de Economía del Estado y representantes de las diversas empresas comerciales se diseñó el operativo de vigilancia, sobre todo donde se ubican las más grandes plazas comerciales en el estado.
Wendy Paola Hernández, subsecretaria de Economía del estado, externó que se contará con un despliegue de las fuerzas federales, estatales y municipales, con lo que se busca dar tranquilidad a la sociedad para que salga a realizar sus compras a los diversos establecimientos.
Las diversas autoridades invitaron a la población a usar en forma responsable las líneas de emergencia, ya que cada caso que se presente se va a atender con rapidez, de acuerdo con la competencia de los posibles delitos o alteraciones a la paz pública que se puedan presentar durante la celebración de "El Buen Fin".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se adelantó que en la ciudad de Mazatlán, la fuerza de seguridad que va a brindar tranquilidad a la población estará formada por mil 500 elementos de seguridad municipal, elementos de la Estatal Preventiva, ejército, la Guardia Nacional y Marina.
no te pierdas estas noticias
Sinaloa despliega megaoperativo de 10 mil elementos por El Buen Fin
El Universal
Policías, Ejército, Guardia Nacional y Marina vigilarán plazas comerciales en todo el estado para garantizar compras seguras
A dos años de su muerte, el legado de Ociel Baena sigue vivo en las luchas LGBT+
El Universal
Activistas, familiares y personas cercanas llaman a no olvidar su impulso político, judicial y social
Protestas obligan de nuevo a la Suprema Corte a sesionar en sede alterna
El Universal
El pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar revisará cinco amparos de Grupo Salinas desde Revolución 1508 ante las movilizaciones en el Zócalo