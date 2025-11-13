“D. Trump sabía sobre las chicas”

Washington.- Jeffrey Epstein escribió en 2019 en un correo electrónico dirigido a un periodista que Donald Trump “sabía sobre las chicas”, según documentos divulgados el miércoles, pero no está claro lo que sabía, y si ello estaba relacionado con los crímenes del delincuente sexual. La Casa Blanca rápidamente acusó a los demócratas de filtrar selectivamente los correos electrónicos para difamar al presidente.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron tres correos electrónicos que hacen referencia a Trump, incluido uno que Epstein escribió en 2011 en el que le dijo a su confidente Ghislaine Maxwell que Trump había “pasado horas” en la casa de Epstein con una de las víctimas.

Las divulgaciones parecen diseñadas para plantear nuevas preguntas sobre la amistad de Trump con Epstein y sobre cualquier conocimiento que pudiera haber tenido en lo que los fiscales llaman un ardid de años por parte de Epstein para explotar a niñas menores de edad. Trump ha negado cualquier conocimiento de los crímenes de Epstein.

La versión del correo electrónico de 2011 divulgada por los demócratas tachó el nombre de la víctima, pero los republicanos en la comisión luego dijeron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales con amigos ricos y poderosos. Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los correos electrónicos hechos públicos el miércoles son parte de un lote de 23.000 documentos proporcionados por la sucesión de Epstein a la Comisión de Supervisión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los demócratas “filtraron selectivamente correos electrónicos” para “crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump”.

En un correo electrónico de 2019 al periodista Michael Wolff, quien ha escrito sobre Trump, Epstein escribió sobre Trump: “Por supuesto que sabía sobre las chicas ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo”.

En un correo electrónico del 2 de abril de 2011 a Maxwell, una exnovia de Epstein ahora encarcelada, Epstein escribió: “Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él, nunca ha sido mencionado. jefe de policía. etc.”.