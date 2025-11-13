En marcha, el Operativo Sable

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en la Operación Sable, que encabeza la Secretaría de Marina contra la organización criminal Los Cromo, que busca apoderarse del Corredor Interoceánico, uno de los polos de desarrollo del país, participan todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad federal.

Explicó que tropas de la Secretaría de Marina se despliegan en donde haya mayor incidencia delictiva en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para reforzar la seguridad.

“Esa operación es el nombre de una operación que así nombró Semar a un plan operativo que tienen, donde, por supuesto, participan todas las instituciones del gabinete de seguridad. ¿En qué consiste? Principalmente en un despliegue territorial, donde tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde haya mayor incidencia. Es para prevenir. Y hay otra parte, que es con la Unidad de Inteligencia Naval y con todo el gabinete de seguridad, que es ya para objetivos específicos para lograr su detención”, dijo.

“¿Están viendo un riesgo en esta zona del Corredor Interoceánico?”, se le preguntó.

“Más que un riesgo es prevención en lugares donde tenemos denuncias, donde ha habido indicios también de inteligencia para prevenir cualquier tipo de delito”.

Este miércoles, El Universal reveló que la Marina Armada de México desplegó la Operación Sable contra la organización criminal Los Cromo, que busca apoderarse de uno de los polos de desarrollo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta al océano Pacífico con el Atlántico.

La dependencia debilitó la estructura de Los Cromo, un grupo delictivo asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca el control del narcomenudeo, tráfico de personas, de droga y de armas en esta estratégica región, además del robo y venta ilegal de hidrocarburos y extorsión al comercio y empresariado local, con los grupos comandados por Cheturo y Los Terán, con posibles alianzas con el Cártel de Sinaloa.

A través de la Operación Sable, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ha detenido a 53 integrantes del grupo criminal, junto a la FGJ y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Oaxaca, desmantelándolo al grado de registrar ahora actividades marginales en la región entre Veracruz y Oaxaca.