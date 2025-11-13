logo pulso
CONCLUYE CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SLP TOWERS

Por Maru Bustos

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A

SLP Towers es un desarrollo que integra Oficinas, Consultorios y Locales 

Comerciales en Venta y Renta, ubicado en San Luis Potosí, frente al gran Parque Tangamanga y junto al Centro Comercial The Park.

Cápitel Desarrollos anuncia con orgullo la fina-

lización de la estructura de concreto de la Torre 2 de SLP Towers, marcando un hito fundamental en el avance de este proyecto emblemático que redefine el horizonte comercial y de negocios de San Luis Potosí.

   La conclusión de esta etapa estructural representa el cumplimiento puntual del calendario de obra y reafirma el compromiso de Cápitel Desarrollos con la calidad, certeza y excelencia que distinguen a cada uno de sus proyectos. 

    Con 35 años de sólida experiencia y más de 80 proyectos exitosos, GRUPO CÁPITEL respalda la inversión de sus Clientes, Inversionistas e Inquilinos, ofreciéndoles las mejores soluciones de espacios, para impulsar el crecimiento de su negocio y de su patrimonio.

    Este Proyecto está diseñado para ofrecer una solución a las necesidades comerciales y de servicios de los habitantes de la ciudad. Ante el crecimiento poblacional acelerado que vive San Luis Potosí, contar con productos y servicios cercanos al hogar se ha vuelto una prioridad. 

    Actualmente, la obra presenta un avance total del 53%, destacando la conclusión de la estructura de la Torre 2 como un logro clave dentro del calendario de obra. El proyecto se encuentra por comenzar la etapa de instalaciones y albañi-

lerías, las cuales serán ejecutadas por contratistas especializados que garantizan la calidad característica de los proyectos de Cápitel Desarrollos.

OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS 

La inversión en este proyecto asegura una gran plusvalía y representa una oportunidad única de inversión en la mejor zona de San Luis Potosí.

   Actualmente, el proyecto se encuentra en comercialización en etapa de preventa y se ofrecen planes de financiamiento directo con el desarrollador de hasta 24 meses sin intereses y atractivos descuentos por pago de contado, además de esquemas de pago flexibles diseñados para satisfacer las necesidades de inversión de cada persona.

   Fortalece tu patrimonio con una inversión 

segura.Visítanos y descubre el enorme potencial que SLP Towers tiene para ti.

Contáctanos y Agenda tu cita.

Blvd. Antonio Rocha Cordero, 155, Col. Privadas del Pedregal, San Luis Potosí, S.L.P. 

www.slptowers.com     www.capitel.com.mx

 Tel. (444) 130 2568

https://www.facebook.com/slptowers/

