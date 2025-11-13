CONCLUYE CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SLP TOWERS

SLP Towers es un desarrollo que integra Oficinas, Consultorios y Locales

Comerciales en Venta y Renta, ubicado en San Luis Potosí, frente al gran Parque Tangamanga y junto al Centro Comercial The Park.

Cápitel Desarrollos anuncia con orgullo la fina-

lización de la estructura de concreto de la Torre 2 de SLP Towers, marcando un hito fundamental en el avance de este proyecto emblemático que redefine el horizonte comercial y de negocios de San Luis Potosí.

La conclusión de esta etapa estructural representa el cumplimiento puntual del calendario de obra y reafirma el compromiso de Cápitel Desarrollos con la calidad, certeza y excelencia que distinguen a cada uno de sus proyectos.

Con 35 años de sólida experiencia y más de 80 proyectos exitosos, GRUPO CÁPITEL respalda la inversión de sus Clientes, Inversionistas e Inquilinos, ofreciéndoles las mejores soluciones de espacios, para impulsar el crecimiento de su negocio y de su patrimonio.

Este Proyecto está diseñado para ofrecer una solución a las necesidades comerciales y de servicios de los habitantes de la ciudad. Ante el crecimiento poblacional acelerado que vive San Luis Potosí, contar con productos y servicios cercanos al hogar se ha vuelto una prioridad.

Actualmente, la obra presenta un avance total del 53%, destacando la conclusión de la estructura de la Torre 2 como un logro clave dentro del calendario de obra. El proyecto se encuentra por comenzar la etapa de instalaciones y albañi-

lerías, las cuales serán ejecutadas por contratistas especializados que garantizan la calidad característica de los proyectos de Cápitel Desarrollos.

OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS

La inversión en este proyecto asegura una gran plusvalía y representa una oportunidad única de inversión en la mejor zona de San Luis Potosí.

Actualmente, el proyecto se encuentra en comercialización en etapa de preventa y se ofrecen planes de financiamiento directo con el desarrollador de hasta 24 meses sin intereses y atractivos descuentos por pago de contado, además de esquemas de pago flexibles diseñados para satisfacer las necesidades de inversión de cada persona.

Fortalece tu patrimonio con una inversión

segura.Visítanos y descubre el enorme potencial que SLP Towers tiene para ti.

