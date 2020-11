Sinaloa regresa a semáforo amarillo por estabilidad en casos de Covid

Sinaloa es el estado que más semanas de estabilidad ha mantenido en cuanto al número de nuevos casos diarios de Covid-19, por lo que volvió a ser reclasificado en el color amarillo dentro del Semáforo Epidemiológico, con sólo 359 pacientes activos, dijo el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

Dio a conocer que con solo un 22 por ciento de ocupación hospitalaria, la población no se puede confiar, ni relajar, puesto que está en puerta el mes de diciembre, tradicional en celebración de fiestas, reuniones y posadas, lo que puede activar los contagios.

También, citó, los meses de enero y febrero serán de gran riesgo, puesto que son los más fríos, lo que pone en riesgo a las personas más vulnerables, por lo que se mantienen los protocolos de salud en todas las actividades productivas y se recomienda a la población no bajar la guardia.

Ordaz Coppel manifestó que se debe evaluar el grave daño que ha inferido este virus a la población y a la economía, por lo que los ciudadanos, deben mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos y no celebrar, fiestas o reuniones.

Desde que inició la pandemia y hasta esta fecha, en el estado se han registrado 22 mil 813 pacientes activos de Covid-19, de los cuales 18 mil 692 han logrado superarlo, gracias a la atención médica que han recibido, la mayoría aislados en sus hogares.

El mandatario estatal explicó que esta nueva reclasificación al color amarillo es reflejo de todas las acciones que en salud se han implementado y a los protocolos que han seguido cada una de las empresas y negocios para cuidar a sus trabajadores y clientes.

Destacó que desde hace varias semanas, el número diario de nuevos pacientes activos ha estado por debajo de los 90 casos, cifra menor al número de personas que han sido dados de alta, por lo que se tiene a 13 de los 18 municipios en color verde.

Según el último informe del comportamiento epidemiológico, con los 85 nuevos pacientes contagiados suman 359 el número de casos activos en el estado, de los cuales 227 se ubican en Culiacán, 54 en Guasave, 36 en Mazatlán y 21 en Ahome, entre otros municipios.

De los 13 municipios clasificados en color verde, Angostura, Escuinapa, Concordia, Elota, el Fuerte y San Ignacio, no tienen pacientes activos de Covid-19, por lo que sus alcaldes, mantienen controles sanitarios para evitar que surjan contagios.