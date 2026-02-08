logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

CELEBRA SUS 60 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sismo de 5.7 en Puerto Escondido no causa daños mayores

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos asegura que el sismo de 5.7 no deja daños significativos en Puerto Escondido.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 05:53 p.m.
A
Sismo de 5.7 en Puerto Escondido no causa daños mayores

OAXACA, Oax., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que no se registraron daños mayores ni personas lesionadas por el sismo de magnitud 5.7 registrado este domingo a las 15:42 horas al noreste de Puerto Escondido.

La dependencia aseguró que se activaron los protocolos de monitoreo y evaluación en coordinación con autoridades municipales y corporaciones de auxilio, con el objetivo de verificar posibles afectaciones a la población, infraestructura y servicios estratégicos.

Finalmente, informó que continúan los recorridos de supervisión en las distintas regiones para descartar riesgos adicionales.

El sismo de magnitud 5.7 se percibió ligeramente en algunas regiones de Oaxaca como Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Sur; mientras que en otras regiones de la entidad, no fue perceptible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sismo de 5.7 en Puerto Escondido no causa daños mayores
Sismo de 5.7 en Puerto Escondido no causa daños mayores

Sismo de 5.7 en Puerto Escondido no causa daños mayores

SLP

El Universal

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos asegura que el sismo de 5.7 no deja daños significativos en Puerto Escondido.

Aumentan los casos de sarampión en la CDMX
Aumentan los casos de sarampión en la CDMX

Aumentan los casos de sarampión en la CDMX

SLP

El Universal

La secretaria de Salud informa sobre el preocupante aumento de casos de sarampión en la capital mexicana.

Piden a SRE y Senado impulsar cláusula democrática en T-MEC
Piden a SRE y Senado impulsar cláusula democrática en T-MEC

Piden a SRE y Senado impulsar "cláusula democrática" en T-MEC

SLP

El Universal

Legisladores del PAN buscan transparencia en relaciones comerciales

Autoridades alertan por frío intenso en Veracruz
Autoridades alertan por frío intenso en Veracruz

Autoridades alertan por frío intenso en Veracruz

SLP

El Universal

La comunidad de Veracruz se prepara para hacer frente al frío extremo y las heladas en las regiones altas.