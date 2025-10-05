Sismo de magnitud 4.1 sacude al suroeste de Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La mañana de este domingo 5 de octubre, a las 10:06 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con los datos del Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros y se localizó en las coordenadas 13.38 latitud y -92.57 longitud.

No se han reportado daños materiales ni personas lesionadas, y las autoridades mantienen la vigilancia para descartar posibles afectaciones en la región.