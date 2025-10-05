Arrancará en octubre la campaña de vacunación invernal

Es muy probable que el próximo 13 de octubre comience la campaña de vacunación del período invernal 2025-2026, a fin de combatir enfermedades respiratorias, informó Esmeralda Vanegas Santana, jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud de San Luis Potosí.

Describió que el esquema público de inmunización se centra en la aplicación contra la influenza, sin embargo, posiblemente también arriben lotes de dosis contra Covid-9, neumococo y la hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina (pertusis), poliomielitis, hepatitis b y haemophilus influenzae tipo b).

Vanegas Santana especificó que el año pasado se aplicaron alrededor de 700 mil dosis contra influenza, por lo tanto, en esta época estacional el universo de cobertura podría ser similar, a reserva de conocer cuántas arribarán al estado.

Destacó que la inoculación va dirigido a grupos específicos de la población, tales como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con obesidad y enfermedades crónicas degenerativas como presión arterial y diabetes, y niños a partir de los seis hasta los 59 meses de edad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisó que el biológico contra influenza estará disponible en todas las unidades del Sector Salud, es decir, Servicios de Salud, Pemex, el IMSS-Bienestar y en los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).