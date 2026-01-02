Sismológico registra 420 réplicas, tras sismo en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- El Servicio Sismológico Nacional informó que, tras el sismo de esta mañana, se han registrado 420 réplicas al corte de las 12:00 horas de este viernes, siendo de 4.7 la más grande.

Este 2 de enero, un sismo magnitud 6.5 sacudió a la Ciudad de México y otros estados, ocasionando algunas cuarteaduras en estructuras, desprendimientos de materiales de construcción en edificios y de rocas en carreteras e incluso la caída de un semáforo.

El movimiento telúrico se registró antes de las 08:00 horas, haciendo sonar la alerta sísmica en altavoces y teléfonos celulares a las 07:58 horas, es decir, segundos antes de que se percibiera el sismo.

El epicentro se ubicó a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

A las 09:00 horas, el Servicio Sismológico realizó un corte, para informar que, hasta ese momento, se registraron 151 réplicas, siendo la más grande de magnitud 4.2.

Reportan 12 lesionados y una persona fallecida, tras sismo en CDMX

Un hombre de 60 años falleció mientras desalojaba su departamento ubicado en un segundo piso, durante el sismo de intensidad 6.5, pues tropezó y cayó al suelo.

Así lo dio a conocer la alcaldía Benito Juárez, lugar donde aconteció el hecho.

En una tarjeta informativa se precisó que en la colonia Álamos el personal de seguridad del edificio solicitó servicios de emergencia y al lugar acudió la unidad 695 de la CRUM; los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que tras activar el protocolo de actuación por el sismo se tiene reporte de 12 personas lesionadas en la Ciudad de México.

Además, se registró la caída de cinco postes y cuatro árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

Asimismo, indicó que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.