"Socavón nunca se va a resolver", afirma Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró que la falla que provocó el socavón "no se va a resolver nunca", por lo que anunció que buscarán diversos planes y medidas para contener a los curiosos y que poco a poco pase el furor.

"El socavón es una falla natural, geológica, hídrica o cualquiera la naturaleza no se va a resolver nunca, si el socavón deja de emerger agua pues algún día se secará, no creo que sea pronto, pero sí se seca", expuso.

En su conferencia de prensa matutina, expuso que el socavón del municipio de Juan C. Bonilla -cuya dimensión es de 126 metros en su eje mayor, 122 en su eje menor y 45 metros de profundidad en su centro- tardará años en que pueda ser una barranca transitable para la gente, porque finalmente en eso se convierte.

"Ya hay que buscarle una forma de control del perímetro para que no sigamos viendo todo lo que estamos viviendo (...) la expectación eso va a pasar, mientras la forma de comercio, panes del socavón, cumbias del socavón, se van a tomar videos grupos musicales".

Se le preguntó si piensan que puede rellenarse un pozo de más de una hectárea de superficie con una profundidad de 45 metros en el centro, a lo que dijo que sería muy difícil de hacerlo.

"¿Cuánto tiempo podemos mantener al Ejército, Policía Estatal y Municipales cuidando que la gente no se acerque y no cometa la imprudencia de estar en ese lugar? Un año, dos años, entonces vamos a estudiar ya la forma de poder proteger esa área y evitar que se sigan bajando los perritos a tomar agua", manifestó.

El mandatario, además anunció que será el miércoles cuando inicien el pago de indemnizaciones por las tierras de cultivo afectadas por el enorme hoyo.

Sin embargo, manifestó que existe un conflicto para indemnizar la vivienda afectada y las tierras, que es la titularidad de quienes reclaman, pues muchos de ellos no tienen forma de reclamar la titularidad.

Y además que quieren terrenos en condiciones muy diferentes en terrenos donde estaba construido.