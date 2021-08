Solicita PAN a SCJN que aclare situación de García Cabeza de Vaca

La bancada del PAN en la Comisión Permanente solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso de Tamaulipas, para que defina cuál es la situación jurídica del gobernador de ese estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y puntualicé si goza o no de fuero constitucional.

Los legisladores panistas señalaron que ante los intentos de invadir el ámbito de competencia local y violar derechos de servidores públicos, es necesario que estas controversias se resuelvan lo antes posible.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, señaló que lo que está solicitando a la Corte es que se resuelva este asunto en el menor tiempo posible para darle certeza a todos los estados de la República, al Congreso de Tamaulipas, a todos los congresos estatales.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, reconoció que en este momento hay un "limbo jurídico" por lo que propuso que la Comisión Permanente emita un "respetuoso exhorto" al máximo tribunal del país en los siguientes términos: "La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que en ejercicio de sus atribuciones y como máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resuelva a la brevedad las controversias constitucionales que han sido interpuestas respecto a la interpretación del artículo 111 y los efectos de la declaración de procedencia contra gobernadores de entidades federativas, a fin de propiciar el respeto y la debida observancia del Pacto Federal".

Apoya PAN extraordinario en San Lázaro para desafuero de diputados, pero se reserva en el caso del fiscal de Morelos

El Grupo Parlamentario del PAN en la Comisión Permanente adelantó que votará en favor del segundo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para que el Pleno se erija en Jurado de Procedencia y desahogue el dictamen relacionado con los desafueros pendientes.

En rueda de prensa, el coordinador de los diputados panistas, Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que su bancada apoya el desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo (PT), pero no respalda y se reserva en el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, porque cuenta con una suspensión definitiva, que impide que sea procesado.

El legislador panista denunció que la manera en que Morena procesa el tema del extraordinario es tramposa y va contra derecho, porque es una simulación "de circo, Morena y teatro", ya que "voces de despotismo no ilustrado" quieren meter el caso del procurador de Morelos.