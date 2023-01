Solicitarán que TEPJF quite candidatura a "corcholata" por violar ley

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- El partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que en su momento quite la candidatura a la corcholata presidencial que resulte electa como abanderado de Morena, ello por la reiterada violación de diversas leyes electorales, como es realizar precampañas fuera de tiempo, uso de recursos públicos, utilización de oficinas gubernamentales, entre otros, para promocionarse.

Juan Manuel Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, dijo a EL UNIVERSAL que "frustra e indigna que no hayan sido sancionados, que evidentemente están aprovechando lagunas legales y la falta de dientes de las autoridades electorales porque al final de día queda en su cancha la posible sanción".

Indicó que una conducta reiterada, "una omisión a varios ordenamientos legales e incluso algunos criterios emitidos por el TEPJF puede cancelar candidaturas y Movimiento Ciudadano va a estar atento para denunciar ante los órganos correspondientes estas conductas reiteradas, porque no podemos ser omisos".

Recordó que la reforma electoral del presidente López Obrador, el llamado "Plan B" incluye un catálogo de acciones que pueden hacer para violar la ley, lo cual es ni más ni menos legitimar todo esto que prácticamente han venido haciendo como lo es difundir obra pública, acciones de gobierno, promoción personalizada con recursos públicos o de dudosa procedencia, todo ello fuera de los tiempos que marca la ley electoral.

"Prácticamente en todo el país vemos promocionales de Sheinbaum, de Ebrard e incluso del secretario de Gobernación, es vergonzoso que aquello por lo que lucharon, por lo que llegaron al poder, ahora lo hacen con toda impunidad, alentados por López Obrador", apuntó.

"Yo exhorto a estos personajes, que hace unos años se quejaban de fraudes, de inequidad electoral, que tenga un poco de pudor, de vergüenza y que estén conscientes que aunque los aliente el Presidente, pueden perder la candidatura", concluyó.