Sólo 5% de los 125 mil candidatos han hecho pública su situación patrimonial

Solo 5% de 125 mil candidatos a un cargo de elección popular en el proceso electoral 2021, es decir 6 mil 375, han hecho pública su situación patrimonial, su declaración de intereses y si está al corriente en el pago de sus impuestos, la llamada "3 de 3".

Así lo reveló un estudio realizado por la organización civil Transparencia Mexicana, en el que también se denuncia que los partidos políticos no están cumpliendo con el compromiso de presentar la "3 de 3 contra la violencia de género", pues al corte del 18 de mayo solo fue posible identificar mil 40 declaraciones contra la violencia de género.

En el informe se evidenció que en ninguna de las plataformas oficiales sobre la elección, se detalla el número total de candidatas y candidatos a un cargo, el cual supera los 245 mil, siendo 125 mil 324 propietarios y 120 mil 29 suplentes.

"En las páginas oficiales de los Institutos Electorales locales de cuatro entidades federativas tienen listados incompletos del total de candidatas y candidatos: Baja California, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala", se lee en el estudio.

Sobre la "3 de 3", se dio a conocer que Jalisco concentra 5 mil 762 de las declaraciones que se han presentado en todo el país, mientras que las 613 restantes, se concentran en 22 estados, siendo Coahuila (159), Aguascalientes (69) y Guanajuato (67), las que ocupan en segundo, tercero y cuarto lugar.

En contraste, en entidades como Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Puebla, y Tamaulipas, los candidatos no han presentado una sola "3 de 3".

"Esto implica que 41 millones de electores residentes en esos estados no podrán consultar la #3de3 de candidatas y candidatos a un cargo de elección popular local", concluye el documento.