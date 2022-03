"Sólo 8.5% de maestros de educación básica tiene preparatoria"

El sistema educativo sigue contando con un 8.5% de docentes que atienden a alumnos de educación básica con estudios máximos de bachillerato, aseguró la vocera de la organización civil Educación con Rumbo (ECR), Patricia Ganem, quien indicó que es inadmisible que haya profesores frente a grupo con este nivel de estudios.

"Pero peor aún que las autoridades educativas sigan permitiendo esta situación. Si estos docentes salieran por su bajo nivel de estudios, habría 104 mil 153 plazas disponibles para docentes bien preparados", puntualizó Ganem en una videoconferencia de esa ONG.

Destacó que desde el 2020 no se han publicado las plazas disponibles para los docentes, lo cual afecta la transparencia en los ejercicios de admisión y de promoción, por lo que exigió a las autoridades correspondientes muestre las plazas disponibles, que el proceso de selección de docentes sea justo y transparente y que brinde la seguridad de que todos los participantes tienen las mismas oportunidades.

Para el concurso de plazas, la Unidad del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) es la instancia responsable de promover entre los docentes el proceso que les permita acceder a las plazas, con base en la información que cada estado reporte de vacantes disponibles. Sin embargo, las entidades federativas no reportan las plazas disponibles, lo que abre la puerta para el tráfico de plazas.

La vocera de ECR agregó que si los 83 mil 323 profesores que en 2021 contaban con 60 años o más accedieran a su sistema de pensión, se contaría con plazas suficientes para renovar los perfiles de maestros, sin contar que, de acuerdo con datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) de la Dirección General de Información en Salud, hasta agosto del 2021 se reportaron cinco mil 418 trabajadores de la educación fallecieron a causa de Covid-19.

"Existen plazas disponibles y que no se están reportando para atender las necesidades apremiantes de la educación, dotar a la educación básica de mayor número de profesores, puesto que el nivel básico sigue siendo el de mayor cantidad de alumnos y por tanto de profesores, sin embargo, el número de alumnos se va ir desplazando conforme avance el tiempo", dijo.