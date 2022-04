Solo las víctimas pueden pedir cambio de MP por caso L12, responde Sheinbaum a diputados del PAN

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de que los diputados del PAN solicitaron cambiar a la agente del Ministerio Público, María de la Luz Alcátar Alcántar, ya que presuntamente no hay avances en la investigación de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que solo las víctimas o familiares del colapso son quienes pueden pedir el cambio de la Ministerio Público.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que la gran mayoría de las víctimas han firmado su acuerdo reparatorio, y que han sido respetuosos por parte de la Comisión de Víctimas, pero que hay otras que no han firmado, pero que están en su derecho de no hacerlo y que lo siguen atendiendo.

"Quién debería pedirlo son las víctimas, y no lo han hecho. La gran mayoría de las víctimas han firmado su acuerdo reparatorio, se ha sido muy respetuoso por parte de la Comisión de Víctimas del Gobierno de la Ciudad y por parte de la Fiscalía y hay alguna victimas que no han firmado pues tienen su reclamo y están en su derecho, y las seguimos atendiendo".

Los diputados local del PAN, Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo y Aníbal Cañez Morales, no coinciden con los resultados de investigación, ni avances judiciales de la agente del Ministerio Público, María de la Luz Alcátar Alcántar, quien pareciera, ha dado carpetazo al tema de la Línea 12 del Metro a favor del Gobierno de la 4T.

"Y no dudamos de la pericia ni capacidad de la fiscal asignada, de lo que sí dudamos, es del manoseo político a la carpeta de investigación de la Línea 12 para proteger a Florencia Serranía, Mario Delgado o Marcelo Ebrard", denunciaron los panistas.

Además, exigieron que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ya no debe intervenir en solapar a sus funcionarios y debe permitir que la justicia sea posible para las víctimas y sus familias de Tláhuac.

Indicaron que el reconocimiento de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina a Alcátar Alcántar, como lo hizo si titular, Ernestina Godoy Ramos, "es una bofetada al dolor de 26 familias que perdieron a un ser querido", lamentaron los representantes populares del blanquiazul.

Incluso, comentaron que "las víctimas mortales en la estación Olivos, merecen una explicación de quién es el responsable de que se cayera el Metro, por no darle mantenimiento ni atención oportuna a las quejas de los trabajadores que advertían posibles riesgos, pero no fueron escuchados", reiteraron.

Subrayaron que mejor el entonces jefe de Gobierno y hoy Senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su momento optó por cerrar el tramo elevado en atención a ingenieros y expertos.

Empero, ya con esta administración la de Claudia Sheinbaum, "el resultado fue fatal. Su fiscal carnal resolvió que unos inocentes pernos deben ser juzgados. Eso no es un precedente para la justicia en México, es un precedente de burla cínica de la procuración de justicia local, hacia las miles de víctimas de otro tipo de delitos como feminicidios", acusaron.

Agregaron que, curiosamente, los funcionarios que hicieron la Línea 12 siguen en cargos públicos o prófugos con la ayuda del Gobierno, como Florencia Serranía.

"Lamentamos la falta de sensibilidad e indolencia de la fiscal para con el sufrimiento de las familias. Celebrar el trabajo de alguien que no logró que un juez vincule a proceso a ningún funcionario o empleado de las empresas que hicieron con negligencia y corrupción la Línea 12, es condenable", denunciaron.

Ante ello, Döring, Barrera y Cañez dijeron estar dispuestos en asesorar a las víctimas de la Línea 12 que siguen en espera de la justicia.

"No es a billetazos como se repara el daño, sino se repara con nombres y apellidos de los que serán encarcelados, ya sea del gobierno de Ebrard o del gobierno de Sheinbaum", reiteraron.