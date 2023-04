Solo les interesa el dinero, fustiga AMLO en contra de EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador subió de tono y retomó sus críticas en contra de autoridades y legisladores de Estados Unidos por no poner un alto a la venta de armas, ni atender a los jóvenes ante la "pandemia" que representa el consumo de fentanilo en el país vecino.

Por medio de sus redes sociales, el Presidente de la República -sin mencionar nombres- fustigó que solo les preocupa el dinero porque no les interesa fortalecer valores morales, culturales o espirituales.

"Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas.

"No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente".

El presidente López Obrador ha criticado que legisladores republicanos plantearan el promover una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos para usar a las Fuerzas Armadas de ese país con el objeto de combatir a los grupos del crimen organizado en territorio mexicano, lo que representa una franca intervención y violación a la soberanía nacional.