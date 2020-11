Sólo los altos funcionarios, tendrán un recorte en aguinaldo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el recorte al aguinaldo a los altos funcionarios "a los de mero arriba" será voluntario, como parte de las medidas de austeridad ante la pandemia del Covid-19.

"Si va haber aguinaldo para todos, todos, solo los de mero arriba, van a recibir, menos aguinaldo, pero si van a tener y es voluntario, y esto tiene que ver con el fondo que se está reuniendo para lo del Covid".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que sólo él no tendrá agüinado, puesto que entregará en su totalidad está prestación a la Tesorería de la Federación (Tesofe) para canalizarlo a la lucha contra esta pandemia.

"La mayoría de los trabajadores al servicio del Estado la inmensa mayoría tiene su aguinaldo, no podíamos. Por la pandemia los altos funcionarios decidimos que voluntariamente íbamos a aportar para dejar nuestros aguinaldos, entonces ahora que se está dando por adelantado los aguilandos para El Buen Fin se tuvo que hacer un decreto para cumplir con los procedimientos legales y ya se estableció para los altos funcionarios una disminución en el caso del aguinaldo", dijo el mandatario.

"Es voluntario, en el caso del decreto, es realmente para los de mero arriba, y es un asunto de formalidad, de la legalidad que tenemos que cumplir, pero los trabajadores todos (recibirán) su aguinaldo completo", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que con este decreto solo él no tendrá aguinaldo y reiteró que los altos funcionarios tendrán una disminución en el monto que reciben en esta prestación laboral.

"Todos los demás tendrán completo su aguinaldo", dijo.

El presidente López Obrador señaló que hoy mismo el gobierno federal difundirá la formula en que se basará la entrega del aguinaldo para que los trabajadores del gobierno federal la conozcan.

"Son muy poquitos realmente lo que van recibir una disminución, todos van a recibir, pero los altos funcionarios van a recibir menos (días de aguinaldo), pero será voluntariamente".