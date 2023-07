"Somos los únicos proponiendo una agenda verde", dice Manuel Velasco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL). - Manuel Velasco, senador con licencia, sostuvo durante su gira en Michoacán una reunión con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, y expresó que fue un encuentro muy productivo siempre a favor del diálogo y la unidad.

El senador también tuvo un encuentro con el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar y con simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El senador externó en sus redes sociales "muchas gracias a mi amigo dirigente del Partido Verde Ernesto Núñez y la familia verde de Michoacán por su hospitalidad y respaldo".

Manuel Velasco en su gira informativa por el estado, señaló que no se le deben dar ventajas a la inseguridad cayendo en los dimes y diretes.

"No se pueden dar el lujo de enfrascarse en riñas o en pleitos políticos porque la delincuencia no da tregua", manifestó el Senador con Licencia quien ofreció diversas entrevistas en la ciudad de Morelia donde sostuvo que "la unidad de propósitos y la coordinación estrecha son la vía correcta para trabajar en seguridad".

Manuel Velasco afirma ser la propuesta de ideas nuevas y frescas. Durante su gira en Michoacán, Manuel Velasco también dijo ser la propuesta que representa la renovación generacional, de ideas nuevas, frescas y planteamientos diferentes a los que se están haciendo "no se trata de que esto se convierta en un circo de ocurrencias, ni de provocaciones debe de existir respeto entre quienes estamos aspirando y debe también de existir una acompañamiento con planteamientos serios, donde la ciudadanas y los ciudadanos se sientan identificados".

Velasco dijo que continuará con los cimientos y las bases que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador considera al ejecutivo como un presidente humanista y dará continuidad a los programas sociales, ya que el pasado sábado se anunció el incremento del 25% a la pensión de los adultos mayores.

También recalcó en ser el único aspirante en traer la agenda por el medio ambiente "nosotros somos los únicos de los aspirantes que estamos proponiendo una verdadera agenda verde, basada en cuatro ejes, la conservación de los recursos naturales".

Manuel Velasco, hizo hincapié en la falta de presupuesto para la conservación de los recursos naturales a nivel estatal y municipal, considera que no lo toman como prioridad "los presupuestos que se invierten en medio ambiente no son prioritarios para muchos gobiernos estatales ni, se necesita invertir más en el medio ambiente y de manera concreta aquí en el estado de Michoacán se debe de invertir en la conservación de los recursos naturales", expresó.