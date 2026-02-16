Somos México entrega propuesta de reforma electoral en San Lázaro

Somos México hizo entrega de su propuesta de reforma electoral a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, a quienes solicitaron que se realice un parlamento abierto para analizar y discutir este proyecto.

Álvarez Icaza advierte riesgos y pide diálogo plural

Durante una mesa de trabajo presidida por López Rabadán, el exsenador Emilio Álvarez Icaza, integrante de la asociación, advirtió que una reforma político-electoral malhecha y que divida a los mexicanos traería conflictos y sería "extremadamente irresponsable".

De acuerdo con Álvarez Icaza, en la elaboración de esta propuesta han participado personalidades como los expresidentes electorales Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, así como los exconsejeros Marco Antonio Baños, Arturo Sánchez y Rodrigo Morales.

"Este es un momento particularmente difícil para el país. Tenemos amenazas del exterior y es la reforma electoral una vía para construir consensos y ser congruente. Queremos evitar la intervención del narco en la urna", expresó.

Condenó casos como el del expresidente municipal de Tequila, Diego Rivera, postulado por Morena, quien fue detenido por posibles actos de extorsión y nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Lo hemos insistido y lo volvemos a insistir: no queremos un árbitro con camisa guinda, queremos un árbitro confiable y, por supuesto, dar espacio a la ciudadanía del país", pidió.

En su participación, llamó a frenar la sobrerrepresentación electoral y evitar campañas anticipadas que, acusó, ya empezaron nuevamente financiadas ilegalmente, "como bien lo documenta Julio Scherer" en su recién publicado libro "Ni venganza ni perdón".

"Aquí hay una propuesta seria, fundada, de futuro, que nos ayude a construir un México en paz. Ya hay demasiados temas de violencia, como para apostarle a la confrontación ahora en las vías electorales", dijo.

Solicitan parlamento abierto para consenso en reforma electoral

"Le hemos pedido a los dos [Ricardo Monreal y Kenia López] que turnen la propuesta, para que sea del conocimiento de todos los grupos parlamentarios, en particular vía sus coordinadores, en la solicitud de que se preserve el sentido de un pacto nacional, en una reforma que eventualmente tenga carácter constitucional", mencionó tras la reunión.

Álvarez Icaza consideró que esta reforma debe ser un mecanismo en donde se respete la voluntad para que quienes salgan electos tengan condiciones de gobierno, gobernabilidad y paz.

"Estamos en la mejor disposición de participar y generar las condiciones y tener un proceso de reforma consensuado y dialogado. Así como la presidenta Sheinbaum pide diálogo a Venezuela, ojalá que en congruencia acepte un diálogo no sólo con los que piensan como ella", señaló.

Hizo un llamado a la responsabilidad y a respetar la pluralidad y diversidad de ideas que tiene México, bajo el entendimiento de que hay muchas opiniones y que el oficialismo "no representa a todas las voces".