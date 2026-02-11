Sorteo de Lotería honra a Mariano Escobedo

La Lotería Nacional llevó a cabo el Sorteo Mayor No. 4001 en el municipio de General Escobedo, como parte de la conmemoración del bicentenario del natalicio del general Mariano Escobedo.

El evento se realizó en el Teatro Digital Fidel Velázquez y fue encabezado por la directora general de la institución, Olivia Salomón, y el presidente municipal, Andrés Mijes Llovera.

De acuerdo con la información oficial, el sorteo contó con una bolsa total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, por 21 millones de pesos, correspondió al billete número 36379; el segundo premio, de 2 millones 550 mil pesos, al billete 24453; y el tercer premio, por 900 mil pesos, al número 08876.

La primera serie del Premio Mayor se vendió en Aguascalientes y la segunda en Ciudad de México. En el caso del segundo premio, las series fueron distribuidas en Ciudad de México y Monterrey, mientras que el tercer premio tuvo venta en Ciudad de México y a través de medios electrónicos. En los tres casos, una serie adicional se comercializó en canales digitales. Los reintegros correspondieron a los números 9, 3 y 6.

Directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón

Durante el acto, la directora general señaló que la realización del sorteo en territorio busca conmemorar la figura histórica de Mariano Escobedo, militar que participó en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa.

El alcalde de General Escobedo indicó que el evento tiene un significado simbólico para el municipio que lleva el nombre del general.