Afortunado gana millonaria lotería

Georgia.- Un jugador de Mega Millions en Georgia ganó un bote de 980 millones de dólares, desafiando unas probabilidades abismales de llevarse el gran premio. La combinación ganadora fue: 1, 8, 11, 12 y 57, con la Mega Ball dorada 7.

El afortunado superó las probabilidades astronómicas de Mega Millions de 1 en 290,5 millones al acertar los seis números. El próximo sorteo se celebrará el martes. El ganador puede elegir si recibe el premio en cuotas anuales o en efectivo, que sería un pago único de 452.2 millones antes de impuestos.

A principios de año, cuatro jugadores ganaron el bote de Mega Millions, pero el sorteo del viernes fue el 40º desde la última victoria el 27 de junio, un récord para la lotería, según sus responsables

En septiembre, dos jugadores de Powerball en Missouri y Texas ganaron un bote de casi 1.800 millones de dólares, uno de los más grandes de la historia en Estados Unidos. El viernes no se encuentra entre los diez más altos de la lotería en el país, pero fue el octavo más grande de Mega Millions desde que comenzó el juego en 2002.

Además del bote, Mega Millions ofrece premios menores y las probabilidades de ganar cualquiera de estos son de uno en 23.

En el sorteo del 11 de noviembre hubo más de 800,000 ganadores de premios menores.

Los boletos cuestan cinco dólares y se venden en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La mitad de los ingresos por cada boleto de Mega Millions se queda en la jurisdicción donde se vende. Las agencias locales de lotería administran el juego en cada jurisdicción y la forma en que se gastan esos beneficios está dictada por ley.