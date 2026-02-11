Senado aprueba en lo general jornada laboral de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- El pleno del

aprobó en lo general la reforma que reduce gradualmente la

semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030, lo que beneficia a 13.5 millones de trabajadores.Aunque la iniciativa fue aprobada porde, la oposición la calificó como unay un "acto de" con tintes electoreros.reprocharon la negativa de Morena a concretar la reducción de laen menos tiempo y a garantizar dos días de descanso obligatorio. Además, advirtieron que la ampliación de 9 ael máximo de horas extra puede llevar a una sobreexplotación y a jornadas excesivas.Durante la sesión ordinaria, lasconsideraron histórica esta reforma, que mejorará lade las y los trabajadores y les permitirá dedicar más tiempo al descanso y a su familia.A nombre del grupo parlamentario del partido en el poder Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que esta reforma es resultado de unacon todos los sectores involucrados y respondió algunas críticas de la oposición."Ahora resulta que sí hay prisa por ayudar a los trabajadores, cuando tanto tiempo les negaron el salario mínimo, las más elementales prestaciones. Ahora tienen mucha prisa, ¿de cuándo acá elha tenido prisa por ayudar a la clase trabajadora?", cuestionó."Es un discurso aceptablemente mediocre de la oposición, pero que no se lo tragan los trabajadores, saben que nunca los ha defendido esa derecha rancia".El panistadijo que lo positivo es que podrá haber mayory desarrollo personal, se reducirá el estrés crónico que genera enfermedades físicas y mentales, problemas cardíacos, ansiedad, depresión, obesidad y diabetes.Sostuvo que es muy probable que disminuyan losy además los trabajadores podrán destinar parte de su tiempo para, ganando más."Eso es lo positivo, pero aquí digo, es unaporque en México el 55 por ciento de los trabajadores están en la, o sea que esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada", aseguró.Por el, la senadoraafirmó que esta reforma es electorera porque las 40 horas se van a concretar hasta 2030, año de las próximas elecciones presidenciales."Entonces, esta es una, es una narrativa electoral. Si no lo fuera ya hubiesen publicado la reforma al (artículo) 123, que arregla justamente elde médicos, policías, enfermeras, que sería mínimamente de 19 mil pesos. Solo fue una", acusó.Además, advirtió que reducir laa 40 horas sin que el sábado se considere como un día inhábil conduce a que el trabajador pierda un 25 por ciento de, lo que tiene implicaciones en la salud.El coordinador de, señaló que con esta reforma "no nos podemos engañar" porque tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores."Porque no modifica el principal objetivo de modificar laa 40 horas, que es establecer dos días de descanso. No uno, dos días de descanso. Porque unno es suficiente, para que las personas solventen sus trámites, hagan limpieza, cuiden de los suyos, convivan con sus familias y se recuperen física y mentalmente para seguir trabajando.Dijo que con esta reforma se abaratan las, ya que "actualmente, al trabajar de una a nuevea la semana, se tiene acceso aly a partir de la décima hora al. "El problema es que con esta reforma, esese aplicaría hasta la hora 13, lo que podría representar un retroceso en el bolsillo del trabajador".La senadora, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, resaltó que la reforma contempla unaa fin de permitir una transición ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos y no comprometa la. "Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor", enfatizó.La reforma establece que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de uncon goce deAdemás, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para lasSe estipula que elno excederá deen una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, y cuando se supere ese tiempo laboral, la persona empleadora estará obligada a pagar al trabajador 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas del salario de jornadas ordinarias.El dictamen aprobado endurece las restricciones alen, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el fin de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.En su exposición de motivos, el dictamen subraya que la reforma busca dejar atrás unvigente desde hace, y reconoce que México se mantiene entre los países cona nivel mundial, sin que ello se traduzca en mayores niveles de productividad ni en una mejorpara la población trabajadora.