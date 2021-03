"Soy objeto de persecución"

Ciudad Victoria, Tamps.- Miles de personas marcharon ayer en Ciudad Victoria para respaldar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se dijo "objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional".

La marcha dio inicio a las 11:30 horas, salió del estadio Marte R. Gómez y concluyó en la Plaza Juárez, frente al palacio de gobierno del estado. En la movilización participaron contingentes de diferentes municipios; además, muchas personas mostraban pancartas con frases como: "Tamaulipas no titubea, ni se somete", "Estamos con nuestro Gobernador" y "Con Tamaulipas no se juega".

Durante el recorrido, en la Plaza Juárez se instalaron filtros sanitarios que ofrecían bolsas con agua y gel antibacterial.

Frente al palacio de gobierno tuvo lugar un mitin en el que el gobernador revivió una de las frases que utilizó en campaña: "Ni me doblo ni me vendo".

"Ante las embestidas de este gobierno federal, yo les digo a todos ustedes: me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan, y que sepan bien, aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas".

El gobernador expuso tres puntos: primero, que las acusaciones "son parte de una mentira para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa nuestro país".

En segundo lugar mencionó que "la Federación está fabricando delitos, por eso es que me han ocultado los expedientes, cuando los he pedido una y otra vez, para poder tener el legítimo derecho de defenderme y desmentirlos. Tercero, soy objeto de una persecución política, diseñada y ordenada desde Palacio Nacional".

Señaló que no logra comprender "cómo un gobierno federal pretende construir un país como el nuestro, con un discurso de odio y de rencor como el que escuchamos todas las mañanas. Solamente polariza y divide".

Y agregó: "Yo no miento, yo no robo, yo no traiciono".

Por su parte, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, expresó su respaldo al gobernador tamaulipeco en un mensaje en Twitter: "Toda mi solidaridad y nuestro respaldo, @fgcabezadevaca. Estamos juntos y no dejaremos de luchar por México y por Tamaulipas".