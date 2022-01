Spot de PRI referente a Morena no recurre a calumnias, asegura TEPJF

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que no existe calumnia ni discriminación en el spot "Morena te cuesta" que difundió el PRI a través de redes sociales.

Morena presentó una queja en contra del PRI por la difusión del spot, a través del cual el Revolucionario Institucional se refirió al incremento de precios en productos comestibles, de 2018 a 2021.

En poco más de un minuto, el PRI cuestionó si realmente el país está mejor bajo la administración de Morena y remata con un: "cada día nos alcanza para menos, Morena te cuesta".

Ello fue impugnado por Morena que acusó calumnia y un supuesto uso de estereotipos de género que, dijo, constituyen discriminación.

En el proyecto presentado por el magistrado Luis Espíndola, se planteó declarar infundada la queja, toda vez que el spot no difundió ningún hecho falso.

"El señalamiento de que la inflación se ha visto reflejada en el alza de precios de la canasta básica, se encuentra dentro de los parámetros permitidos, tomando en consideración que se trata de una crítica severa que, aún y cuando pueda resultar molesta, incluso incómoda, no configura la calumnia, dado que su contenido aborda un tema de interés general para la ciudadanía, lo cual enriquece el intercambio de ideas en un contexto democrático", defendió el magistrado Espíndola.

Añadió que se determinó la no utilización de estereotipos de género que constituyan discriminación o violencia en contra de las mujeres, ya que el hecho de que en el spot aparezca una mujer, supuestamente ejerciendo labores de comercio de frutas y verduras, no implica la asignación de roles domésticos o de cuidado.

"Incluso se observa que tanto la mujer como el hombre realizan la misma actividad: el comercio, sin que implique una jerarquía inferior, por tanto, no perpetúa estereotipos", detalló Luis Espíndola.