SRE confirma solicitud de extradición contra Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el marco normativo de la Ley de Extradición Internacional, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe la viabilidad jurídica de estas peticiones. No obstante, la SRE puntualizó que, tras una revisión preliminar, los documentos "no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas" y anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la filtración de esta información confidencial.

¿Qué declararon Rubén Rocha Moya y el periodista Carlos Loret de Mola?

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En este contexto de alta tensión, el periodista Carlos Loret de Mola compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista histórica (21 de abril de 2021) que ha reactivado el debate sobre la postura del mandatario frente al crimen organizado.

El video difundido por Loret de Mola muestra al entonces candidato siendo cuestionado sobre un posible acercamiento con Ismael "El Mayo" Zambada o los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán. La respuesta, que hoy cobra una nueva relevancia ante las solicitudes de captura internacional, fue directa:

"Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora". Rocha Moya condicionó cualquier interacción a una "estrategia que le dé cabida a esto", argumentando que un gobernador no puede establecer criterios de esa índole "olvidándose del contexto nacional".

Durante la charla, el mandatario sinaloense defendió su origen y su trayectoria personal al declarar: "Finalmente yo soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco. Ya a mi edad no creo que me convenga cambiar de giro".

No obstante, subrayó la necesidad de "quitarnos la hipocresía de la cara" y explorar nuevas rutas, incluyendo la legalización de ciertas sustancias, para enfrentar la realidad del estado.

La publicación de este material audiovisual generó una respuesta inmediata de los usuarios en plataformas digitales, quienes cuestionan la impunidad y la estrategia de seguridad actual. Entre los comentarios destacados, algunos ciudadanos califican de "ingenua" la votación por el mandatario hace cinco años, mientras otros sugieren que "se le acabó la impunidad" ante la presión del sistema judicial estadounidense.

La narrativa de los internautas se centra en si el respaldo federal, mencionado en investigaciones de Latinus, será suficiente frente a los cargos penales presentados en el extranjero.

De acuerdo con lo estipulado por el Tratado de Extradición bilateral, será la FGR la encargada de determinar si existen elementos probatorios suficientes bajo el sistema jurídico mexicano. Mientras tanto, la figura de Rocha Moya permanece bajo el escrutinio público no solo por el proceso legal en curso, sino por sus propias palabras que, según el análisis periodístico, admitían la necesidad de "coordinarse" o tener una "mayor apertura" con los actores del narcotráfico en Sinaloa.