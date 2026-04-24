SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México
El canciller Roberto Velasco se reunió con Menchú para coordinar acciones en política exterior mexicana.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- LaSecretaría de Relaciones Exteriores (SRE) designó
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a Rigoberta Menchú Tum como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.
El canciller Roberto Velascose encontró en su oficina con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz.
La SRE destacó que este nombramiento, coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, "contribuye a la consolidación de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México".
Menchú Tumcontribuirá en dicha dependencia con el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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