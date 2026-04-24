SRE designa a Rigoberta Menchú como alta consejera en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- La

(SRE)

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como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.Elen su oficina con lay Premio Nobel de la Paz.La SRE destacó que este nombramiento, coordinado con elpara el Desarrollo, "a la consolidación de la instrucción de la presidentade colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México".en dicha dependencia con el diseño de unaorientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.