SRE pide información sobre familias mexicanas detenidas por ICE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer el caso del bebé Juan Nicolás, de dos meses de edad, que fue deportado desde Texas por el

y Control de Aduanas (ICE en inglés) estando enfermo, el gobierno de México da seguimiento a las detenciones de familias mexicanas en el centro de detención de

La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de, también solicitó "" de la situación general del centro y de lasA través del consulado general de México en San Antonio, la Embajada de México en Estados Unidos y la SRE, el gobierno mexicano se dijo atento, particularmente, de casos de niñas, niños y adolescentes."La representación consular mantienecon autoridades del ICE para verificar el estado de salud y el acceso ade las personas mexicanas detenidas", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.Sobre los recientes casos deque estuvieron detenidas en este centro y que involucran aque enfermaron durante su confinamiento, se confirmó que el consulado en San Antonio mantiene contacto con los padres y sus representantes legales para brindarles acompañamiento yAdemás, este jueves 19 de febrero, personal consular hizo unapara entrevistar a personas mexicanas y confirmaron que recibendiaria y tienen acceso a"Se continuará brindando asistencia y, conforme al marco jurídico vigente, utilizando todos losy legales disponibles", dijo Relaciones Exteriores.