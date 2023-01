Ssa inaugura Laboratorio de identificación humana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL). - La Secretaría de Salud (Ssa) inauguró el Laboratorio de identificación humana, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), que ayudará a la búsqueda de personas desaparecidas.

Cabe recordar que los derechos de toda persona a ser buscada y a la identificación humana, están establecidos en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento rector de la política en la materia, cuyo cumplimiento es obligatorio para toda la Administración Pública Federal.

El laboratorio de identificación humana está conformado por dos áreas principales. La primera es Análisis de muestras complejas o forenses, en la que se le dará tratamiento en su mayoría a muestras óseas que hayan pasado por algún tratamiento complejo o que hayan sufrido algún proceso de degradación desconocido.

Y la segunda, es el área de ácidos nucleicos que permitirá la aplicación de servicios a otras instituciones para cualquier tipo de muestra y las propias del laboratorio y, el Instituto.

Dicho espacio también podrá aprovecharse para la obtención de perfiles de muestras referenciales, para la obtención de confronta en las bases de datos con las muestras complejas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022, hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales, 99 mil 80 personas no han sido localizadas.

En ese sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, recalcó que hoy se da un paso importante para consolidar las capacidades institucionales del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones y garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas en México.

Enfatizó que con este proyecto se suscribió el primer convenio de colaboración con la Universidad Médica de Innsbruck que permitió la capacitación y entrenamiento de científicos mexicanos del Inmegen, en la institución austriaca.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, aseguró que se trata de una política pública transversal, en la que participan diversas instituciones como el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, junto con el Centro Nacional de Identificación Humana de la CNB.