Ssa: no hay planes de bajar capacidad de camas Covid

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México contabiliza 212 mil 339 defunciones por Covid-19, un incremento de 111 con respecto al día anterior, así como mil 506 nuevos contagios, para un acumulado de 2 millones 305 mil 602.

En conferencia de prensa, Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, indicó que los contagios activos se conforman por aproximadamente 28 mil 470 personas que contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, y destacó que a la fecha se han completado 3 millones 844 mil 491 esquemas de vacunación.

Agregó que desde que se diagnosticó el primer caso de coronavirus a la fecha, un millón 829 mil 480 personas se han recuperado.

Acerca de la hospitalización, mencionó que es de 15% para camas generales y ninguna entidad tiene más de 30% de ocupación; en cuanto a camas con ventilación mecánica, la ocupación a nivel nacional es de 18%, y Chihuahua concentra entre 30% y 49%.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que el sábado pasado se aplicaron 214 mil 223 vacunas; en total, se han suministrado 14 millones 240 mil 830 dosis. Detalló que 789 mil 760 profesionales de la salud ya completaron su esquema y 146 mil 834 recibieron la primera dosis; de adultos mayores, 3 millones 37 mil 104 ya tienen ambas dosis y 7 millones 200 mil 338 cuentan con la primera dosis.

Durante la conferencia vespertina se presentaron tres videos de personal de salud que labora en el Hospital Ajusco Medio, ubicado en la Ciudad de México, a fin de pedir a la población no bajar la guardia ante el nuevo coronavirus.

"La solidaridad es la mejor medicina, resalta el equipo y personal de salud que nos narra sus experiencia, es sumamente destacable el tema de no bajar la guardia, la epidemia no termina, debemos seguir focalizados en las acciones y no olvidar las medidas que todos debemos seguir implementando, no importa si alguien ha sido vacunado, las medidas deben seguir", puntualizó Arturo Zaragoza.

En cuanto a la permanencia de los hospitales Covid-19, instalados y reconvertidos específicamente para atender a este tipo de pacientes, Alomía Zegarra señaló que no está en los planes de ninguna entidad federativa el disminuir la capacidad hospitalaria para atender la enfermedad respiratoria.

"Cuando se decide hacer aperturas de cualquier centro se hace análisis de evaluación y está en constante reevaluación, definitivamente cada dependencia es responsable de evaluar para identificar la permanencia de estos centros, hay que conocer panorama y situación epidemiológica; hasta ahora, ninguna entidad ha decidido disminuir la capacidad de camas Covid".

El funcionario explicó que ante una potencial tercera ola como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, las 32 entidades federativas se mantienen en alerta, por lo que no se han destinado camas Covid a la atención de otras afecciones.

"La Ciudad de México, ante un riesgo de potencial rebrote o incremento de casos asociado a la Semana Santa, no ha hablado de desreconvertir, todas las entidades decidieron no iniciar procesos importantes de disminuir capacidad de camas Covid.

"Hasta que no pase del periodo de incubación de la enfermedad para efectos de Semana Santa y, con el paso de días y semanas, disminuya o desaparezca este riesgo, pues bien las entidades en amarillo y verde implementarán los lineamientos de continuidad de operaciones", dijo.