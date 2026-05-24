Subastan terreno en Tapalpa, Jal.

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Ciudad de México.- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subasta un terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Tapalpa, Jalisco, el mismo en donde en febrero pasado cayó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En una revisión hecha al listado de bienes de la próxima subasta a sobre cerrado que se llevará a cabo el 28 de mayo, se indica que este terreno rústico cuenta con más de 13 mil metros y tiene un precio base de venta de 12 millones 939 mil 520 pesos.

Se detalla que el terreno rústico fue transferido por la Tesorería de la Federación (Tesofe), y para atraer a los interesados, el Indep señala que el terreno cuenta con título de propiedad y/o escritura y con posesión.

En la liga de Google Maps que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subió para ver la ubicación exacta del terreno, se observa que se localiza justo arriba de las lujosas cabañas en donde habitó "El Mencho" antes de ser abatido por las Fuerzas Armadas.

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Esta subasta a sobre cerrado está integrada por 211 bienes inmuebles en 75 lotes, entre ellos, 12 locales comerciales, 23 casas-habitación, seis mixtos (habitacional-comercial) y 34 terrenos.

El instituto señala que todos los bienes cuentan con escritura y posesión, uso de suelo comercial, habitacional, así como terrenos

Sin embargo, el Indep advierte que no aceptará reclamaciones posteriores a su venta ni responsabilidad alguna por el uso que pudiera darle la persona compradora con los bienes que adquiera.

En las bases de la subasta se indica que estos provienen de diversas entidades transferentes como la FGR, antes PGR, Banco Nacional de Comercio Interior, Fideicomiso de Recuperación de Cartera, Servicio de Administración Tributaria, Tesorería de la Federación, entre otros.

Entre el listado de bienes a subastar destaca un lote de terrenos en Zihuatanejo, Guerrero, con un precio base de venta por 465 millones 200 mil pesos y los 24 terrenos urbanos ubicados en Costa Mujeres, Quintana Roo, con un valor de casi 500 mdp.

También destacan un lote de predios ubicados en Tlajomulco, Jalisco, por 134 millones 413 mil pesos; y otro ubicado en Zapopan, Jalisco, valuado en 13.8 millones de pesos.