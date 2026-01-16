Suman 21 detenidos del CJNG de "El Mencho"

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas "más violentas y prolíficas del mundo" según la DEA, ha recibido golpes a su estructura y puntos financieros en este arranque de 2026. En los últimos 10 días, suman 21 personas detenidas en operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que los gobiernos de México y Estados Unidos detectaron que el CJNG se convirtió en el principal beneficiario de la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa y de las estrategias enfocadas en contra de Los Chapitos