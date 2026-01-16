logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suman 21 detenidos del CJNG de "El Mencho"

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Suman 21 detenidos del CJNG de "El Mencho"

 El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones delictivas "más violentas y prolíficas del mundo" según la DEA, ha recibido golpes a su estructura y puntos financieros en este arranque de 2026. En los últimos 10 días, suman 21 personas detenidas en operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.

David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que los gobiernos de México y Estados Unidos detectaron que el CJNG se convirtió en el principal beneficiario de la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa y de las estrategias enfocadas en contra de Los Chapitos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP
Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

Calendario de vacaciones 2026 en México según la SEP

SLP

El Universal

Las vacaciones en México para el 2026 ya tienen fechas definidas

México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026
México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026

México podría obtener 200 mil millones de pesos por el Mundial 2026

SLP

EFE

El presidente de Concanaco Servytur destaca el impacto positivo en turismo y comercio.

Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México
Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México

Pilotos mexicanos toman el control de vuelos comerciales en México

SLP

El Universal

La ASPA y el CPAM reconocen el cierre de operaciones extranjeras en Volaris y Viva Aerobus, destacando la importancia de la soberanía aeronáutica en México.

Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel
Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel

Reforma de Sheinbaum no vulnera autonomía del INE, afirma Laura Itzel

SLP

El Universal

El proyecto de reforma política impulsado por Sheinbaum busca fortalecer la autonomía del INE y la representación de todas las minorías en el proceso electoral.