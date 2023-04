Suman 39 cuerpos de migrantes repatriados

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 15 (EL UNIVERSAL).- El trámite de repatriación de los 39 migrantes fallecidos en el incendio dentro del 27 de marzo en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua concluyó este sábado.

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinadora de las Oficialías del Registro Civil en Ciudad Juárez, informó que hoy se concluyeron los trámites de registros de defunciones y autorizaciones, así como los permisos respectivos en COESPRIS sobre traslado de cuerpos a su país de origen de los venezolanos fallecidos que eran los últimos en ser reclamados por sus autoridades consulares.

Según se informó, los últimos en realizar el trámite fueron las autoridades de nacionalidad venezolana quienes, a través de los trabajos coordinados entre las diferentes dependencias, el viernes lograron concluir con trámites y procedimientos de reclamo e identificar a sus connacionales, los cuales corresponden al siguiente listado: Joel Alexander L. P., Orangel José L. G., Orlando José M. P., Óscar José R. S., Rannier Edelber R. I., Rafael M. M., así como Samuel José M. G.

Se precisa que, del 4 al 14 de abril del presente año, se concluyeron 39 trámites, que corresponden a los liberados por parte de la Fiscalía General de la República, los cuales corresponden al siguiente listado:

Julián David V. A., de nacionalidad colombiana; 17 personas de origen guatemalteco son, Roberto G. H., Cruz Ernesto Ch. M., Santiago C. T., Miguel R. Z., Raimndo Q. T., Edwin Gilberto I. M., Manuel Alexa Ch. T., Juan Fernando Q. M.

La lista de guatemaltecos también incluye a Francisco Javier S. T., Diego T. I., Francisco Gaspar R. Ch., Elvis Adelmar P. E., Miguel Sebastían P. M., Byron Manuel L. X., Basilio S. S., Marco Abdon T. C., así como Gaspar Josue C. T.

Los nombres de los seis hondureños fallecidos corresponden a Jesús Adony A. M., Alis Dagoberto S. L., José Ángel C. M., Óscar Danilo S. R., Edin Josúe U. M., y Dikson Aron C. P.

Las siete personas fallecidas de El Salvador son José Pedro R. G., Roberto Antonio H. E., Enrique Alonso M. R., Daniel de Jesús V. R., José Almicar P. S., Milton Alexis M. M., y Ándre Fernando C. C.

Con ello en Ciudad Juárez ya no existen cuerpos de los migrantes fallecidos en el incendio del lunes 27 de marzo; sin embargo, el campamento de las personas en movilidad con la exigencia de justicia continúa a las afueras del INM.

Cabe destacar que en Ciudad Juárez había 39 migrantes fallecidos, la víctima número 40 falleció en la CDMX cuando fue trasladado al centro de quemados a recibir atención médica. Al parecer su cuerpo también ya fue repatriado.