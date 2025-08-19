logo pulso
Suman 4 hospitalizados por gusano barrenador en México

Chiapas y Campeche enfrentan casos de infestación por gusano barrenador, con cuatro personas hospitalizadas.

Por El Universal

Agosto 19, 2025 03:18 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hasta el pasado 15 de agosto, cuatro personas se encontraban hospitalizadas por tener alguna herida en alguna parte del cuerpo, infestada por gusano barrenador de ganado (GBG), de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Se trata de dos mujeres y dos hombres. Una de ellas, de 60 años de edad, originaria de Motozintla, Chiapas, con lesión en el útero; y la otra mujer de 80 años, del municipio de Ocosingo, en la misma entidad, con lesiones en cabeza y cuello, y que además padece un melanoma maligno.

En el caso de los hombres, uno es originario de Las Rosas, Chiapas, tiene 52 años, y presenta la lesión en la pierna derecha; y el otro masculino de 56 años, es originario del municipio Carmen, en Campeche, y tiene lesiones en cabeza y cuello.

El primer caso de un humano contagiado de GBG en México, se presentó el pasado 19 de abril, en Chiapas. Fue una mujer de 77 años, del municipio de Acacoyagua, que posteriormente fue dada de alta por mejoría.

En total, en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) ha reportado 39 casos de personas contagiadas con gusano barrenador de ganado, sólo en Chiapas (36 casos) y Campeche (tres casos).

La mayoría de los pacientes han sido dados de alta por mejoría o se encuentran en tratamiento ambulatorio; y sólo una mujer de 86 años falleció, pero no a causa de GBG, sino por un cáncer de piel que padecía con anterioridad.

