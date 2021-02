Suman 53 mil 500 adultos mayores vacunados en Ecatepec

Al concluir la cuarta jornada de vacunación contra el Covid-19 en Ecatepec se aplicaron 19 mil 601 dosis, con lo que suman 53 mil 500 habitantes mayores de 60 años los que han sido inmunizados, lo que representa la cuarta parte del total de ese grupo de residentes en el municipio más poblado del Estado de México.

El gobierno local informó que este jueves ya funcionaron las 10 sedes que fueron programadas para suministrar el biológico a las personas de la tercera edad, que se estima en 200 mil.

El décimo centro de vacunación que inició operaciones hoy fue el de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, ubicada en la colonia Valle de Anáhuac, donde ayer decenas de vecinos se inconformaron porque el gobierno del Estado de México, que administra el inmueble, no lo tenía listo para iniciar la aplicación del antígeno.

Hoy en ese lugar se suministraron mil 997 dosis de las 2 mil que se enviaron para la jornada de este jueves.

En el Centro Cultural y Deportivo Las Américas se aplicaron 4 mil 531,que es la mayor cantidad que se suministro hoy.

En el Centro Cívico Río de Luz fueron mil 996, en el Multideportivo Las Américas mil 793, en el Deportivo Bicentenario Hank González mil 990, en el Deportivo Ejidal Emiliano Zapata 2 mil 100, en el Centro Cívico Benito Juárez (El Chamizal), en el Centro Cívico Melchor Múzquiz mil 995 y en Chiconautlán 3 mil 200.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno reiteran a la población que no deben formarse durante la noche previa o en la madrugada para no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, porque hay disponibles dosis suficientes para todo ese sector de la población en Ecatepec.