Suman 6 muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana
El trágico incidente en Coahuayana deja un saldo de seis muertos, entre ellos agentes de seguridad comunitaria.
COAHUAYANA, Mich., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El número de víctimas por la explosión de un vehículo en Coahuayana subió a seis, informaron autoridades locales a EL UNIVERSAL.
Precisaron que uno de los heridos que estaba hospitalizado en Morelia y que se reportaba como grave, falleció en el transcurso del domingo.
Así, el saldo dejado por la explosión es de seis personas muertas, cuatro de ellas policías comunitarios de Coahuayana, y seis heridos.
Antes, la fiscalía local informó que al menos tres de los fallecidos eran policías comunitarios.
