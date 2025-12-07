logo pulso
Suman 6 muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana

El trágico incidente en Coahuayana deja un saldo de seis muertos, entre ellos agentes de seguridad comunitaria.

Por El Universal

Diciembre 07, 2025 08:01 p.m.
A
COAHUAYANA, Mich., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- El número de víctimas por la explosión de un vehículo en Coahuayana subió a seis, informaron autoridades locales a EL UNIVERSAL.

Precisaron que uno de los heridos que estaba hospitalizado en Morelia y que se reportaba como grave, falleció en el transcurso del domingo.

Así, el saldo dejado por la explosión es de seis personas muertas, cuatro de ellas policías comunitarios de Coahuayana, y seis heridos.

Antes, la fiscalía local informó que al menos tres de los fallecidos eran policías comunitarios.

