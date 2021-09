Suman 82 empleados del sector salud con Covid en última semana

Durante la última semana, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud registró un incremento de 82 contagios en trabajadores de la salud de San Luis Potosí.

Fernando Hernández, director de Salud Pública del estado, comentó que pese a los aumentos en contagios no se han presentado nuevas defunciones, por lo que a un año y seis meses se han acumulado 76 muertes de trabajadores; de los fallecidos, 20 no tuvieron exposición laboral al virus.

Además de 6 mil 658 infecciones en el personal laboral privado y público de centros de salud del estado, de los cuales 2 mil 565 no tuvieron contacto con el virus en su espacio de trabajo.

Los 6 mil 658 contagios de trabajadores de la salud representan un 7.21% de los 92 mil 294 casos acumulados hasta el corte de este viernes 10 de septiembre.