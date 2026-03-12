Suman mil 154 connacionales evacuados de Medio Oriente: SRE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio de la crisis en el Medio Oriente y como parte de las acciones consulares de las embajadas en la región, se ha facilitado la evacuación de mil 154 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

A través de un comunicado, la Cancillería explicó que hasta el este momento no se han reportado daños a la integridad física de alguna o algún connacional y reiteró la recomendación de no viajar a la región mientras prevalezca la situación de conflicto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalló que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región, por lo que recomendó contactar a la aerolínea o agencia de viajes involucrada para aquellas personas que tengan una reservación.Añadió que las embajadas de México permanecen atentas a las solicitudes de atención y protección consular para seguir asistiendo a las personas que lo soliciten.Además, la SRE reconoció el profesionalismo y la labor realizada por el personal que labora en las embajadas de la región, particularmente durante estas últimas semanas.Asimismo, recordó los teléfonos de emergencia de las embajadas de México en la región:Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán), 00 994 50 228 8636Embajada en Israel, 054-316-6717Embajada en Jordania, 0778 00 0494Embajada en Qatar, 3363 4450Embajada en Arabia Saudita, +966557539374Embajada en Kuwait, +965 9401 6333Embajada en EAU, 504 54 0273Embajada en Líbano, 03 044 598Oficina de Representación en Palestina, +972 54 447 0095.