Suspenden audiencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex lider priista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Por la ausencia de un testigo, la audiencia para el inicio del juicio contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue suspendía en el juzgado Décimo Séptimo Penal del Reclusorio Oriente.

El testigo refirió que sería operado por lo que el juez determinó la suspensión de la misma y la realización hasta nuevo aviso.

Dicho testigo formaba parte de las cinco personas que la defensa del ex líder del PRI capitalino pretende presentar durante el Juicio.



---Caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre "El zar de la basura"

Acorde al expediente del caso, fue el pasado 29 de diciembre del año pasado cuando elementos de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Tlalpan y cumplimentaron la orden de aprehensión solicitada y obtenida en marzo de 2021 contra Cuauhtémoc, por los ilícitos ya mencionados.

De acuerdo con la causa penal, el ahora procesado posiblemente participó en la explotación sexual de mujeres, las cuales fueron contratadas mediante anuncios engañosos en medios impresos y electrónicos, en estos se ofertaban los trabajos como "secretaria o asistente" en las oficinas centrales del PRI local cuando el imputado estaba al frente de la agrupación política.

Sin embargo, según la investigación realizada con base a testimonios de las propias víctimas, el imputado utilizaba "su poder" como figura política para intimidarlas y coaccionarlas a sostener relaciones sexuales con él, asegurando que, "todo era parte del contrato laboral".

Para esto, según las autoridades, utilizaba una red de cómplices que estaban a sus servicios y sobre quienes también pesa la misma indagatoria, aunque de momento ni una de estas se ha vinculado a proceso.



---Justicia

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió que se haga justicia en el caso del exlíder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, antes de que se le definiera su situación jurídica.

"Tiene que ver con el juez [su definición jurídica] y que siempre y en cada uno de los casos que se haga justicia y que la persona tenga derecho a defenderse, en cualquier caso. Y aquí, como lo he dicho, no tiene nada que ver con un tema político, sino que tiene que ver con un tema de acusación de trata", dijo.

En ese sentido, el alcalde priista Luis Gerardo Quijano comentó que coincide con la jefa de Gobierno para que haya justicia a las víctimas y respeto a la autoridad.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Gutiérrez de la Torre no debe existir impunidad porque nadie está por encima de la ley.