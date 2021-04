Suspenden restricciones por contaminación en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este martes a partir de las18:00 horas se suspenden las medidas establecidas por contaminación en el Valle de México, debido a que hoy no se registraron concentraciones horarias de ozono mayores a 154 ppb.

El pronóstico para este miércoles 28 de abril muestran mayor intensidad del viento, por lo que el sistema anticiclónico se alejará de la ZMVM. Ambos factores son favorables para la dispersión del ozono y sus precursores.

No obstante, la CAMe también informó que aún se esperan concentraciones de mala calidad del aire de contaminante y una baja probabilidad de alcanzar muy mala calidad del aire.

La CAMe hace un llamado a la población para continuar participando en la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y recomienda:

- Evitar el uso del automóvil

- Facilitar y continuar con el trabajo a distancia para reducir viajes

- Recargar gasolina después de las 18:00 horas