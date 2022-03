Suspenden votaciones extraordinarias en Laollaga, Oaxaca

OAXACA, Oax., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Los casi 3 mil ciudadanos de Santiago Laollaga no lograron votar en la elección extraordinaria de este domingo, debido a un bloqueo instalado por un grupo de ciudadanos que impidieron así la entrada del personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), del Instituto Nacional Electoral (INE).

Alfonso Chávez y Viviana Espinoza Ríos, dos de los manifestantes, expusieron que no existen las condiciones sociales y políticas para llevar a cabo la elección toda vez que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha aclarado el asesinato de una persona que participó en los hechos violentos del 6 de junio del 2021 y que trajo como consecuencia en esa ocasión la suspensión de las elecciones para renovar autoridades.

"No existen las condiciones en estos momentos, pero no estamos cerrados a que se lleven a cabo elecciones, pero primero que nos aclaren los hechos del 6 de junio donde murió una persona, pues en el pueblo los responsables siguen como si nada. Responsabilizamos a Felipe Benitez, candidato de Morena, de insistir en sembrar la inestabilidad en el pueblo y de lo llegue a pasar ", expuso Alfonso Chávez.

En esta población la entrada está bloqueada con piedras, palos y una camioneta de la policía municipal; a un kilómetro, la Policía Estatal mantiene un monitoreo con dos patrullas. La situación es tensa en estos momentos en la comunidad.

En la región del Istmo de Tehuantepec se llevan a cabo elecciones en Santa María Xadani, Mixtequilla, Reforma de Pineda, Chahuites.

La lista nominal está integrada por 69 mil 855 votantes en Santa Cruz Xoxocotlán; 8 mil 695, San Pablo Villa de Mitla; 8 mil 357, Chahuites; 2 mil 308, en Reforma de Pineda; 2 mil 881, Santiago Laollaga; 3 mil 570, en Santa María Mixtequilla, y 6 mil 748 en Santa María Xadani.

De acuerdo con el IEEPCO, para los siete municipios en donde se llevan a cabo elecciones extraordinarias se imprimieron un total de 108 mil 422 boletas electorales, para 167 casillas.