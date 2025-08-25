Tamaulipas implementa medidas contra el gusano barrenador
La Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas invierte en prevención y monitoreo del gusano barrenador para proteger al ganado
CIUDAD VICTORIA, Tamps., agosto 25 (EL UNIVERSAL).- Tamaulipas continúa siendo un estado libre del gusano barrenador informó la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.
El titular de la secretaría, Antonio Varela Flores, aseguró que mediante la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal se implementó la instalación de 99 trampas para moscas en las regiones sur, centro y norte del estado.
"Con una inversión de 5 millones 240 mil pesos, se puso en marcha la colocación de 99 trampas de mosca en las zonas sur, centro y norte del estado. Estas acciones preventivas buscan proteger al ganado y evitar la propagación de esta plaga que puede causar severos daños en el sector pecuario", expresó.
El funcionario dijo que cada trampa tiene una duración de tres días, tras los cuales se reemplaza por una nueva, garantizando así un monitoreo constante y eficaz. Estas medidas fortalecen la sanidad animal en Tamaulipas y contribuyen a la estabilidad y crecimiento del sector ganadero.
Varela Flores mencionó que, con estas acciones, Tamaulipas continúa posicionándose como un referente en el cuidado y protección de su producción pecuaria, promoviendo el bienestar de los productores y la salud del ganado.
