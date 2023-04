Tamaulipas plantea a Estados Unidos frenar tráfico de armas

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Américo Villarreal Anaya planteó ante la cónsul general de Estados Unidos en Matamoros, Yolanda A. Parra, frenar el tráfico de armas en la frontera entre México y Estados Unidos, porque es un tema que se debe atender de inmediato para disminuir la capacidad de respuesta de las organizaciones delictivas.

En una reunión que se realizó en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno del Estado, el mandatario tamaulipeco señaló que las corporaciones de seguridad de la entidad todos los días decomisan armas como las R-15, AK-47 y hasta lanzagranadas, pero a pesar de ello, los grupos delictivos siguen teniendo presencia y capacidad de fuego.

"El nuevo estilo que nosotros tenemos y estamos viendo constantemente, es que podemos detener, asegurar y desarmar; pero si no se repusieran no solo se calmarían, estoy seguro los problemas de esta índole en Tamaulipas, sino también en gran parte de México", explicó el gobernador.

Villarreal consideró que el esfuerzo que puedan hacer en forma conjunta en ese sentido, "aliviaría enormemente esa presencia y problemas que se derivan de esa situación, como el tráfico de seres humanos o de drogas, que en su momento quedaría acotado, por tener ellos menor capacidad de estar enfrentando en esta forma a la autoridad".

El secretario de Seguridad en Tamaulipas, Sergio Chávez García, relató que esta misma semana, personal militar aseguró armamento de grueso calibre en las márgenes del Río Bravo, que está comprobado que no se fabrican en México, por lo que respaldó la petición del gobernador.

"Que nos ayuden; si ustedes nos ayudan a contener ese tráfico de armas, nosotros podemos contener aquí a la delincuencia, pero el problema aquí son las armas y eso es en ambos lados de la frontera", añadió el secretario de Seguridad.

La cónsul Yolanda A. Parra, acompañada por un equipo de colaboradores, escuchó de parte de integrantes del gabinete estatal las acciones y proyectos emprendidos por la administración de Américo Villarreal en diversos temas de desarrollo económico y de energía, seguridad pública, agua, pesca y acuacultura, trabajo, desarrollo rural, migración y por parte del Sistema Estatal del DIF Tamaulipas.

"Estamos aquí, para establecer lazos tan importantes de colaboración y amistad, tenemos tanto en común, tenemos que trabajar juntos; todo lo que somos nosotros en el lado de Estados Unidos, es un reflejo inmediato de lo que está sucediendo en Tamaulipas y en México, si nosotros no somos prósperos, ustedes no pueden ser prósperos y también de igual manera del lado norteamericano; tenemos que trabajar en conjunto, la frontera es una línea que divide los países, pero nosotros tenemos que trabajar de manera inteligente, buscar esos lazos que nos unen y esa prosperidad que nos va a seguir", expresó.

"Todos queremos lo mismo y seguiremos trabajando, es tiempo para seguir colaborando, indagando más como nos podemos ayudar, lo que queremos es prosperidad de Tamaulipas, de México y de Estados Unidos", agregó.