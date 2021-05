Tania quedó paralítica y su hermana Nancy murió en Metro Olivos

Al hallar el cuerpo de Nancy Lezama, Enrique adoptó la culpa ajena. Él aprovechó el día de descanso de su novia para invitarla a cenar, sin saber que la Línea 12 del Metro colapsaría y ella moriría.

Para Nancy, el lunes era el día de descansar en casa y de no acercarse a la plaza comercial, donde trabajaba. Pero ahí también laboraba Enrique, su novio, que insistió en que acudieran al cine.

La noche del lunes no hubo película, pero sí una cena a la que la pareja invitó a Tania Lezama, hermana de la fallecida, de 22 años.

Los tres pasaron parte de la tarde hasta que llegó la hora de regresar a casa o el Metro cerraría sus puertas.

Ese día, Nancy le pidió a Enrique que no la acompañara de regreso, pues ella iba acompañada de su hermana menor, de 15 años.

--Enrique esperaba llamada de Nancy tras dejarla en Línea 12 del Metro

Así, la adolescente de 15 años y Nancy abordaron el convoy de la Línea 12, que las llevaría a su hogar. Su novio esperó que le avisara que habían llegado, pero la llamada nunca ocurrió.

Él insistía en marcar al celular de Nancy; sólo obtenía la voz del buzón. Al encender la televisión, supo del desplome del tramo elevado, por el que pasaría el tren en que viajaban su novia y cuñada.

En su recorrido por hospitales, encontraron a Tania Lezama en el hospital de Xoco con el diagnóstico de no volver a caminar. Nancy fue hallada entre los fallecidos.

"Buscamos en todos los hospitales. Por culpa de un gobierno fallido, perdimos a Nancy. (Era) tanto el cinismo de esta gente, que ni siquiera nos ayudaron a buscarla, no nos preguntaban ni cómo iba vestida", dijo la mamá de Enrique.