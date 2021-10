Téllez pide a Vilchis poner atención por mensaje de Krauze en "mañanera"

Al mencionar "exceso de falsedad con ganas de perjudicar a tu enemigo, no importa distorsionar la realidad", Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", exhibió al historiador Enrique Krauze por publicar una gráfica en redes sociales sobre "la mortandad en México".

En la conferencia mañanera de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, García Vilchis mencionó que Krauze colocó en redes una gráfica de comparación sobre exceso de mortalidad en el mundo pero "tiene truco".

"La gráfica de Krauze tiene un truco; presentar a México como el país con mayor exceso de mortalidad, y claro para echarle al Gobierno de México. Apoyarse en esta gráfica para hacer la crítica, es una forma de manipular la información pues la gráfica está sesgada", señaló la funcionaria.

García Vilchis señaló que el expresidente Felipe Calderón, el empresario Claudio X. González y la senadora Lilly Téllez difundieron la información de Krauze.

"La inocultable realidad sobre la mortandad en México. Esta, y no otra, será la historia", refirió el historiador al presentar la gráfica.

Al ser señalada en la mañanera, la senadora Téllez pidió a "la señora Vilchis" que ponga atención porque "mañosamente comparó asuntos distintos".

"La gráfica de usted solo muestra MORTALIDAD POR COVID, con la agravante de cifras oficiales maquilladas. La gráfica que yo presenté muestra el EXCESO DE MORTALIDAD por todas las causas", respondió la legisladora de Acción Nacional.

En su mañanera, López Obrador presumió que el diario británico "Financial Times" le dio "medalla de plata" como segundo líder con más popularidad, por debajo del primer ministro de India.

"Ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar, tenemos medalla de plata, el Gobierno de México", dijo López Obrador entre risas.

Al respecto, Lilly Téllez refirió que el presidente López Obrador tiene medalla de plata en popularidad, pero México ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad.