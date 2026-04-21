Teotihuacán: atacante se inspiró en masacre de Columbine (EU)

José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México, señaló que el agresor del ataque en Teotihuacán tenía una alteración de carácter psiquiátrico o psicológico, lo que se pudo determinar a través de referencias indirectas, testigos, entorno familiar o modo de vida.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario afirmó que los perfiles psicológicos no surgen necesariamente al entrevistar a agresores.

"Toda vez que en algunos fragmentos que por ahí tenemos hacía alusiones a que recibía órdenes de, insisto, de alguna entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál. Entonces, dicho esto, la motivación sale de lo normal y se podría considerar un hombre con alguna perturbación", dijo.

Señaló que las evidencias encontradas del joven serán objeto de dictámenes profesionales, por lo que sería "apresurado" dar más información a menos de 24 horas del crimen. Además, expresó que desconocen si tenía relación con policías, al recordar que los cartuchos encontrados son de fabricación nacional reservados para uso de las Fuerzas Armadas y de policía civil.

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"Especulando, pues la fuente de adquisición pudiera ser diversa desde un mercado informal (...) Sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología en impresión psicodiagnóstica y todas las disciplinas que existen en la materia, porque existen, emitan sus comentarios", contestó el funcionario ante cuestionamientos de la prensa.

Simbología en la ropa, evidencia de "copycat"

Al preguntarle si hay evidencia sobre la participación del agresor en sectas u organizaciones que promueven la violencia, José Luis Cervantes reiteró que el joven tenía motivaciones personales, las cuales manifestó en su vestimenta a través de simbologías y hechos violentos ocurridos en otros países.

"Más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él para cometer estos hechos o un convencimiento interior de que está haciendo esto porque es una especie, insisto, incluso hay una expresión que eso en el mundo criminal y psicológico es el 'copycat', es una repetición de patrones", explicó.

Las autoridades encontraron "pedacitos de papel" y "notitas", donde el criminal aseguraba que actuó solo y no tenía ayuda externa. Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía General de la República (FGR) continúan.

"Pero las investigaciones siguen, en el lugar donde vivía, qué documentos tenía, etcétera, para poder aportar más información y por supuesto en el momento que la investigación lo decida pertinente, tanto la Fiscalía General de la República, como el fiscal del estado se dará a conocer la información", expresó la Mandataria.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el hombre tenía un arma 38 especial, un revólver de seis cartuchos del año 1968, así como un cuchillo, libros y escritos realizados por él mismo.

Agresor con "tendencia" a imitar un crimen

El fiscal mexiquense destacó el operativo ante este suceso y apuntó a un patrón "copycat", que es la tendencia a imitar un crimen.

"Arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia es una cuestión que se le puede conocer como 'copycat'; es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso. Es una hipótesis de investigación y así sucedió, toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas", explicó el fiscal mexiquense.

Cargaba manuscritos de hechos violentos de EU

"No fue espontáneo, visitó la zona arqueológica, se hospedó y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho", abundó.

Indicó que se inspeccionó ministerialmente y pericialmente una mochila del agresor de 27 años de edad, quien aparte del arma de fuego portaba un arma punzocortante.

"Había 52 cartuchos útiles del calibre 38 especial en una bolsa de plástico. En todo momento de la agresión, portó en una de sus manos, a la par que detonaba su arma de fuego en contra de algunas de las personas que se encontraban privadas de su libertad.

"Asimismo, entre sus pertenencias destaca una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, mochila tipo táctica, literatura, imágenes, manuscritos, presuntamente relacionados con hechos violentos que se tiene conocimiento pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999 (en el instituto Columbine)", refirió.

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Obtuvo arma por 40 mil pesos: Fiscalía Edomex

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, mencionó que el joven Julio César Jasso, atacante solitario de la zona arqueológica de Teotihuacán, adquirió por 40 mil pesos el arma que usó.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 20 de abril en Palacio Nacional, el fiscal mexiquense mencionó que los cartuchos los adquirió el atacante por 10 mil pesos.

"El perpetrador había adquirido un arma de fuego, todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40 mil pesos, eso sí lo sabemos, en algún momento lo manifestó de alguna forma.

"También manifestó haber adquirido cartuchos suficientes por un importe de 10 mil pesos del calibre correspondiente a esa arma, en el entendido que había más de 50 elementos balísticos sin percutir en una bolsa que portó en todo momento, a paz y medida que realizaba la agresión", explicó.

Abundó que las balas son de la marca Águila de fabricación nacional: "Se comercializan en las instancias correspondientes, son de uso policial, no son de uso restringido, reservado, lo son, pero también tienen una connotación también de fuerzas civiles de seguridad; es decir, son más accesibles que los calibres de mayor poder".

Comentó que en la zona arqueológica de Teotihuacán, el agresor de 27 años de edad y originario de Tlapa, Guerrero, percutió 14 elementos balísticos en contra de las autoridades que actuaron y de los turistas.